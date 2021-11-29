Большая реставрация стартовала в доме Сергея Королёва: что планируют сделать

В Житомире начали реставрировать дом, где первые 2 года своей жизни прожил будущий конструктор Сергей Павлович Королёв. Об этом сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА.
"Реализация проекта осуществляется за средства государственного бюджета, предусмотренные Министерству культуры и информационной политики Украины на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия"
, - отмечают в облгосадминистрации
.
По информации ОГА, общая стоимость реставрации 1 млн 205 тыс. грн.
На портале Prozorro
сообщается, что тендер на проведение работ выиграло ООО "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ".
"Проектом предусмотрена замена входных и внутренних дверей и ставен, устройство подъемника для МГН, замену внешних сетей водопровода и канализации, восстановление внутренней отделки в ходе реставрационных работ", - добавили в Департаменте регионального развития.
Работы планируют завершить до конца года.
Фото: Перший житомирський