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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 29 » 15:34:34

Большая реставрация стартовала в доме Сергея Королёва: что планируют сделать

Вчера, 15:34:34 1080 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Большая реставрация стартовала в доме Сергея Королёва: что планируют сделать

 В Житомире начали реставрировать дом, где первые 2 года своей жизни прожил будущий конструктор Сергей Павлович Королёв. Об этом сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА.

"Реализация проекта осуществляется за средства государственного бюджета, предусмотренные Министерству культуры и информационной политики Украины на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия", - отмечают в облгосадминистрации.

По информации ОГА, общая стоимость реставрации 1 млн 205 тыс. грн.

На портале Prozorro сообщается, что тендер на проведение работ выиграло ООО "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ".
 

"Проектом предусмотрена замена входных и внутренних дверей и ставен, устройство подъемника для МГН, замену внешних сетей водопровода и канализации, восстановление внутренней отделки в ходе реставрационных работ", - добавили в Департаменте регионального развития.


Работы планируют завершить до конца года.










 

Фото: Перший житомирський
Тэги: дом Королева, реставрация, Житомир
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