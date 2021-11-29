«Конгресс Солидарности Азербайджанцев Украины» принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв Голодоморов

В Житомире глава «Конгресса Солидарности Азербайджанцев Украины» Ильгар Мамедов принял участие в митинге-реквиеме ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 в Украине.
Участники мероприятия почтили минутой молчания жертв голодоморов, поставили лампадки и возложили цветы к памятнику «Скорбящий ангел». Также собравшиеся провели заупокойный молебень.
Участие в мемориальном мероприятии приняли представители власти, общественности и духовенства, в частности: председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко, заместитель председателя Житомирской ОГА Юрий Денисовец, заместитель городского головы Житомира Сергей Кондратюк, председатель Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк, представители структурных подразделений ОГА, Житомирского городской совета, РГА, а также депутаты городского совета и областного совета.
Пресс-служба "КСАУ"