За сутки в житомирские больницы госпитализировали 36 ковид-больных: 15 из них – дети

В Житомире по состоянию на 2 декабря 4 895 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.
Согласно официальной статистике
, за последние сутки в Житомире зафиксировали 117 новых случаев заболевания. В то же время 247 человек выздоровели и 2 умерли.
По информации Житомирского городского совета
, в больницы города за сутки госпитализировали 36 ковид-больных, в частности 15 детей.
По состоянию на 2 декабря в стационарах житомирских больниц лечатся 292 жителя громады с подтвержденным диагнозом коронавирус.
В Житомирской области всего 11 536 активных больных коронавирусом. В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование занято 36,86% коек.