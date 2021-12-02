Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 02 Декабря 2021    13:46:12
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 2 » 10:35:36

За сутки в житомирские больницы госпитализировали 36 ковид-больных: 15 из них – дети

Сегодня, 10:35:08 346 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
За сутки в житомирские больницы госпитализировали 36 ковид-больных: 15 из них – дети

 В Житомире по состоянию на 2 декабря 4 895 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в Житомире зафиксировали 117 новых случаев заболевания. В то же время 247 человек выздоровели и 2 умерли.



По информации Житомирского городского совета, в больницы города за сутки госпитализировали 36 ковид-больных, в частности 15 детей.

По состоянию на 2 декабря в стационарах житомирских больниц лечатся 292 жителя громады с подтвержденным диагнозом коронавирус.




В Житомирской области всего 11 536 активных больных коронавирусом. В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование занято 36,86% коек.


Тэги: коронавирус, Житомир, статистика
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus