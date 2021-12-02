Рада приняла госбюджет на 2022 год: основные показатели

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". За принятие закона №6000
проголосовали 268 народных депутатов. В частности, 215 нардепов от "Слуги народа", 21 от "За будущее", 19 от "Доверия", двое от "Батькивщины", один от "Голоса" и десять внефракционных парламентариев.
Основные показатели
Доходы госбюджета – 1,322 трлн.
Расходы госбюджета – 1,497 трлн.
Предельный объем дефицита – 188,798 млрд грн.
Поступления от рентных платежей – 71,25 млрд грн.
Расходы на оборону – 6% ВВП.
Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 трлн гривен. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%.
Курс доллара и инфляция
Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн/доллар, а на конец года - 28,7 грн/доллар. По прогнозам Кабмина, рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%,
Минимальная зарплата
В проект государственного бюджета на 2022 год заложен незначительный рост минимальной зарплаты: на 200 гривен. Минимальная заработная плата с 1 октября должна вырасти до 6700 гривен.
Субсидии
На выплату жилищных субсидий и оплату коммуналки в бюджете заложено 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем на эти цели запланировано потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).
Прожиточный минимум и минимальная пенсия
Запланировано увеличение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Повышение произойдет 1 июля и 1 декабря.
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января установлен в размере 2 393 гривен, с 1 июля — 2 508 гривен, с 1 декабря — 2 589 гривен.
Кроме того, в бюджет заложено 50 млн гривен на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Оборона
Бюджет-2022 предусматривает, что на национальную безопасность и оборону будет направлено в сумме 323 млрд гривен или 6% ВВП.
Медицина
Финансирование программы медицинских расходов в бюджете-2022 увеличено на 34 млрд грн по сравнению с прошлым годом. На повышение заработной платы медицинским работникам предусмотрено 2,1 млрд гривен.
"Это рекордная сумма денег, никогда раньше в украинской медицине не было таких ресурсов"
, – заявил министр финансов Сергей Марченко.
Кроме этого в бюджете-2022 предусмотрены расходы на
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- социальную поддержку из-за карантина – 3 млрд грн;
- программу "Питьевая вода Украины" – 1 млрд грн;
- цифровизацию – 1,9 млрд грн;
- реконструкцию культурных памятников – 1,7 млрд грн;
- кино – 1 млрд грн;
- развитие аэропортной инфраструктуры – 3,4 млрд грн;
- модернизацию железнодорожной инфраструктуры – 4,3 млрд грн;
- закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 млн грн.
- подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 млн грн.