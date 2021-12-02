Житомирян предупреждают о гололедице на дорогах и мокром снеге

3 декабря на дорогах Житомира и области ожидается гололедица – I уровень опасности. Об этом предупреждают синоптики и Cлужба автомобильных дорог
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"Будьте осторожны на дорогах в пятницу! Синоптики прогнозируют гололедицу ночью и утром – I-й уровень опасности! По области 3 декабря ночью, кроме южной части, небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Днем ожидается умеренный мокрый снег и снег"
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Утром и днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток -2..+3°С.
"Снижение температуры при мокром дорожном покрытии предполагает образование ледяной корки. Будьте внимательны за рулем. Выбирайте скорость в соответствии с состоянием дорожного покрытия. Рискованно не маневрируйте и берегите себя и своих близких"
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