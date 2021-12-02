Президент має ветувати законопроєкт 5600, що атакує дрібний та середній бізнес, – Ігор Гундич

«Завдяки нашим спільним зусиллям вдалося домогтися вилучення низки скандальних норм із законопроєкту. Проте, якщо законопроект ухвалять і він набуде чинності, значно ускладниться життя простим українцям, підприємцям. Влада у бажанні отримати 30 млрд грн для бюджету-2022 сприймає прийняття 5600 безальтернативним рішенням. Цей законопроект проти того, щоб українці ставали заможнішими. Проте жодної «шкоди» не завдає олігархам, навіть більше – надає їм преференції», – наголошує Ігор Гундич, заступник голови Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».