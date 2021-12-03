Коммунальщики подготовили ливневую канализацию Житомира к зимнему сезону

В Житомире более трехсот километров сетей ливневой дождевой канализации – это ливневки на улицах города и дренажные канавы в частном секторе. Если они загромождены мусором – вода может не вытекать с улиц, а оставаться стоять во дворах домов.
Сейчас рабочие КП "Эксплуатация искусственных сооружений" завершают расчистку системы ливневой канализации, передает "Суспільне".
"Когда приходят паводки, то люди жалуются, что там вода не стекает, там не стекает, а следить за сетями никто не хочет. Предприятие, будем говорить так, не справляется с этими обязанностями, потому что протяженность сетей большая, а штат у нас маленький. Смотреть за состоянием этих канав стоило бы самим владельцам", – сказал Виталий Ролинский, директор коммунального предприятия.
Кроме частного сектора, работники предприятия обследуют и проверяют ливневую сеть в центральной части города. Самый проблемный участок – перекресток улиц Грушевского и Покровской, который ежегодно во время ливней затапливает.
Работники говорят, что прочистка существующего коллектора, а также демонтаж старых коммуникаций, которые проходили через него, ситуацию не решит, ведь его пропускная способность не рассчитана на такое количество осадков.
"Мы уже на начальной стадии разработки проекта нового коллектора, который будет проходить по улице Грушевского от улицы Покровской с последующим подключением к коллектору на улице Победы. Новый коллектор будет диаметром от 800 до 1000 миллиметров. После решения этого вопроса можно будет закрыть вопрос с подтоплениями", – рассказал главный инженер КП "Эксплуатация искусственных сооружений" Михаил Стельмащук.
Также работники предприятия занимаются демонтажем незаконных врезок в ливневый коллектор. Михаил Стельмащук говорит, что их можно почувствовать еще за несколько сотен метров – по запаху канализации. Так случилось и в этот раз на улице Железнодорожной – в ручье, где должна быть только дождевая вода, стоит жидкость молочного цвета с неприятным запахом.
За несколько минут работники нашли три незаконных врезки из частного сектора. Трубы, через которые нечистоты из домов сливаются в дренаж, забивают и герметизируют.
"Эти ручьи начинаются на окраинах города, затем они попадают в реку. В этом случае это будет река Руденка, потом эти стоки идут в пойму реки Крошенка, а с Крошенки – в Каменку, а дальше уже все идет в Тетерев. То есть происходит загрязнение рек и 90% этого загрязнения делает частный сектор", – рассказал Михаил Стельмащук.