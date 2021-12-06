Ключове для безпеки нашої країни – об’єднати зусилля, - Кличко на Безпековому Форумі

«Я та мої колеги з АМУ переконані, що зараз вкрай складні часи для місцевого самоврядування. Сьогодні ми бачимо спробу згорнути процеси децентралізації і обмежити повноваження місцевого самоврядування. Проєкт змін до Конституції, запропонований владною командою, передбачає право парламенту і президента передавати повноваження місцевого самоврядування префектам, призначеним президентом. Префекти отримують повноваження зупиняти виконання рішень місцевого самоврядування. А президент має можливість зупиняти діяльність місцевих рад, обраних мешканцями громади. Йдеться про намагання знову побудувати жорстку вертикаль влади. І знову, як і за часів Януковича, бачимо наступ на свободу слова. Бачимо несприйняття будь-якої критики. Ми пам’ятаємо ті часи в 2013-2014 роках, але нічим хорошим це не закінчилося», - пояснив політик.