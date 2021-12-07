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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Декабрь » 7 » 09:11:48

30 лет ВСУ: в Озерном военным передали модернизированные самолеты и вертолет. ФОТО

Сегодня, 09:11:46 1513 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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30 лет ВСУ: в Озерном военным передали модернизированные самолеты и вертолет. ФОТО

 6 декабря одновременно в Харькове, Киеве, Краматорске Донецкой области, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области состоялись торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины.

Военным передали технику и вооружение, а также вручили боевые знамена и государственные награды.

По информации Генштаба, в Житомирской области армейцам вручили сертификаты на модернизированный самолет Су-27 с повышенными боевыми характеристиками и учебно-боевой самолет L-39.



Военные также получили вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.



Всего в День вооруженных сил Украины военным передали около сотни единиц нового вооружения и военной техники.

Тэги: военные, День Вооруженных Сил, Озерное
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