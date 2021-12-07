30 лет ВСУ: в Озерном военным передали модернизированные самолеты и вертолет. ФОТО

6 декабря одновременно в Харькове, Киеве, Краматорске Донецкой области, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области состоялись торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины.
Военным передали технику и вооружение, а также вручили боевые знамена и государственные награды.
По информации Генштаба
, в Житомирской области армейцам вручили сертификаты на модернизированный самолет Су-27 с повышенными боевыми характеристиками и учебно-боевой самолет L-39.
Военные также получили вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.
Всего в День вооруженных сил Украины военным передали около сотни единиц нового вооружения и военной техники.