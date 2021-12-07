Депутат від «Нашого краю» посприяв облаштуванню скверу в Любарі на Житомирщині

В Любарі Житомирської області облаштовують сквер. Це стало можливим за сприяння та фінансування депутата Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігоря Ходака.
Меценат відгукнувся на прохання жителів Любарської громади допомогти облаштувати сквер в селищі, який стане місцем відпочинку для жителів Любаря.
Наразі там тривають роботи і невдовзі новий сквер стане окрасою Любара.
Жителі громади вдячні Ігорю Ходаку за турботу, небайдужість, готовність допомогти та підтримати проєкти громади.
Пресслужба партії "Наш край"