Оставили дома детей и исчезли: на Житомирщине полиция и спасатели разыскивают супругов

"О семье известно, что она состоит на учете социальных служб и на воспитании взрослых есть двое малолетних детей, в возрасте 7 и 4 лет. Именно старший мальчик рассказал, что мама с папой якобы пошли рыбачить еще несколько дней назад (предположительно 4 декабря) и домой не вернулись. Из дома, где они находились сами, детей забрали родственники", - говорится в сообщении.