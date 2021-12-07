Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 07 Декабря 2021    23:35:57
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 7 » 14:57:19

Оставили дома детей и исчезли: на Житомирщине полиция и спасатели разыскивают супругов

Сегодня, 14:57:59 874 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Оставили дома детей и исчезли: на Житомирщине полиция и спасатели разыскивают супругов

 В селе Парипсы Житомирской области разыскивают пропавших супругов. Известно, что мужчина и женщина несколько дней назад ушли из дома и не вернулись. В их доме остались двое маленьких детей, которыми сейчас занимаются родственники. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
 

"О семье известно, что она состоит на учете социальных служб и на воспитании взрослых есть двое малолетних детей, в возрасте 7 и 4 лет. Именно старший мальчик рассказал, что мама с папой якобы пошли рыбачить еще несколько дней назад (предположительно 4 декабря) и домой не вернулись. Из дома, где они находились сами, детей забрали родственники", - говорится в сообщении.


К поискам 26-летней женщины и ее 31-летнего мужа присоединились полицейские, спасатели, представители местной громады и водолазы.

Сейчас идет обследование пруда и окружающей территории. В результате поисков на водоеме был обнаружен пустую притопленную лодку, которой мог пользоваться пропавший.

По состоянию на 13:00 7 декабря обследование дна пруда водолазы были вынуждены прекратить из-за неблагоприятных погодных условий. Работы планируется возобновить, как только это станет возможным.

В то же время полицейские проверяют и другие версии развития событий.
 
Тэги: пропал человек, Житомирщина, полиция, розыск
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus