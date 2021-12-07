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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 7 » 15:37:04

1000 грн за вакцинацию от COVID-19: в Минздраве предупредили о мошеннической схеме

Сегодня, 15:37:04 454 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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1000 грн за вакцинацию от COVID-19: в Минздраве предупредили о мошеннической схеме

 Украинцам поступают ложные сообщения якобы от имени Министерства здравоохранения, в которых предлагают пользователям предоставить контактные данные для выплаты 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Минздрав, такие сообщения поступают пользователям в мессенджерах, через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах.

В сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета.
 

"Министерство не имеет никакого отношения к этим сообщениям! Минздрав предостерегает: не доверяйте подобным мошенническим методам выманивания денег и персональных данных! Мошенники могут воспользоваться вашими данными для снятия средств с карточек. Опасно сообщать любую информацию о своих банковских картах, в частности о сроке действия и CVV", - отмечают в министерстве.




Напомним, уже с 19 декабря украинцы смогут получить 1 тыс. грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским за вакцинацию от коронавируса. Принять участие в программе можно через приложение "Дія".

Потратить денежные средства нужно в течение 4 месяцев после дня их поступления. Подробности по ссылке.
Тэги: вакцинация, Минздрав, мошенники
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