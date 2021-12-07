1000 грн за вакцинацию от COVID-19: в Минздраве предупредили о мошеннической схеме

Украинцам поступают ложные сообщения якобы от имени Министерства здравоохранения, в которых предлагают пользователям предоставить контактные данные для выплаты 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19.
Как сообщает Минздрав
, такие сообщения поступают пользователям в мессенджерах, через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах.
В сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета.
"Министерство не имеет никакого отношения к этим сообщениям! Минздрав предостерегает: не доверяйте подобным мошенническим методам выманивания денег и персональных данных! Мошенники могут воспользоваться вашими данными для снятия средств с карточек. Опасно сообщать любую информацию о своих банковских картах, в частности о сроке действия и CVV", - отмечают в министерстве.
Напомним, уже с 19 декабря украинцы смогут получить 1 тыс. грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским за вакцинацию от коронавируса. Принять участие в программе можно через приложение "Дія".
Потратить денежные средства нужно в течение 4 месяцев после дня их поступления. Подробности по ссылке
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