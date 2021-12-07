Не были под наркотиками и пьяными: детали гибели двух студентов Житомирского агроколледжа

На территории Житомирского агротехнического колледжа 6 декабря в пожарном водоеме обнаружили тела пропавших студентов 4-го курса Ярослава и Назара. Известно, что вечером в воскресенье, 5 декабря, парни вышли из общежития, а затем исчезли
.
Сами же ребята из Овручского района, а на выходные остались в студенческом общежитии, передает издание Житомир инфо
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Соседи по комнате рассказывают, что в последний раз с ними общались по телефону в воскресенье около 20 часов, о планах ничего не говорили. Дальше связаться с Ярославом и Назаром никто не мог.
«В 8 часов вечера (общались по телефону), в общежитии были (Назар и Ярослав) лежали просто, ничего не говорили. Они постоянно говорили, что куда-то уходят, а здесь вообще ничего не сказали, не позвонили»
, - рассказывает студент Житомирского агротехнического колледжа Александр.
Александр с другими студентами первыми заметили вещи погибших у водоема.
«Стояли в кухне в углу с ребятами говорили и вижу что-то похожее на куртку Ярослава, в окно глянул нормально, вижу, что его, сразу побежали. Я думаю, что это не несчастный случай, они не могли этого сделать», - рассказывает Александр.
Студенты говорят, что Ярослав и Назар имели спокойный характер, поэтому не имели ни с кем конфликтов.
«У них не было никаких конфликтов. Сами парни не конфликтны были, хорошие. У меня нет версий, но сами они бы туда не полезли»
, - делится студент Евгений.
Директор колледжа вспоминает, что Ярослав и Назар хорошо учились, имели стипендию и были жизнерадостными. Узнал об исчезновении ребят 6 декабря в 11 часов.
«Был в нашем украинском доме на подведении итогов, там приветствовали нашу чемпионку Европы и вицепризера, мне звонок и мне уже не до поздравлений. Я в 11:15 приехал в колледж, с коллегами мы уже были у озера, где увидели курточки парней, но аккуратно сложены все их вещи и рюкзачок, и мобильный телефон»
, - говорит директор Житомирского агротехнического колледжа Николай Тимошенко.
Версию суицида директор колледжа сразу отвергает.
«Я только из морга, вот утром. Дети точно, это экспертиза показала, не были под наркотическим каким-то воздействием, не были под алкогольным опьянением. Для нас это также важно, а версия какая.. насильственной смерти у озера нет.. мы не исключаем версию такую, возможно, так и было, что один пошел по льду тонкому, какой мороз был тогда, помните этот вечер? Воскресенье, снежок пошел где-то с 8 вечера до 10-ти трусил снежок, там следы их видны и шаги все по озеру и пропасть, видимо, второй пошел, потому что одного телефона нет. Я не следователь, я не хочу ни одну версию сейчас давать. Знаю, что это такая мода может и селфи хотели сделать, не исключаем, кто его знает. А может была и погоня за ними, мы не можем понять. А это парни, которые были всегда с деньгами, они знали, как себе порядок дать и были взрослые парни, которые подрабатывали. Мы не можем сказать, что у них никто ничего не украл, потому что один зонт (портмане, - ред) сказали, что был пуст, без денег. Один телефон мобильный есть, следователи возьмут, последние переговоры были на бульваре и они были в 20:30. Так, как рассказывают по локации наши студенты», - говорит директор Житомирского агротехнического колледжа Николай Тимошенко.
По словам директора колледжа, доступа к пожарному водоему у студентов нет, ведь вокруг со всех сторон - забор в 2,5 метра, а ключи имеют только техработники. Он предполагает, что ребята перелезли забор, ведь он не было поврежден.
По предварительным выводам специалистов судебно-медицинской экспертизы, смерть обоих парней наступила в результате утопления.
Фото: Житомир инфо