Не были под наркотиками и пьяными: детали гибели двух студентов Житомирского агроколледжа

«Я только из морга, вот утром. Дети точно, это экспертиза показала, не были под наркотическим каким-то воздействием, не были под алкогольным опьянением. Для нас это также важно, а версия какая.. насильственной смерти у озера нет.. мы не исключаем версию такую, возможно, так и было, что один пошел по льду тонкому, какой мороз был тогда, помните этот вечер? Воскресенье, снежок пошел где-то с 8 вечера до 10-ти трусил снежок, там следы их видны и шаги все по озеру и пропасть, видимо, второй пошел, потому что одного телефона нет. Я не следователь, я не хочу ни одну версию сейчас давать. Знаю, что это такая мода может и селфи хотели сделать, не исключаем, кто его знает. А может была и погоня за ними, мы не можем понять. А это парни, которые были всегда с деньгами, они знали, как себе порядок дать и были взрослые парни, которые подрабатывали. Мы не можем сказать, что у них никто ничего не украл, потому что один зонт (портмане, - ред) сказали, что был пуст, без денег. Один телефон мобильный есть, следователи возьмут, последние переговоры были на бульваре и они были в 20:30. Так, как рассказывают по локации наши студенты», - говорит директор Житомирского агротехнического колледжа Николай Тимошенко.