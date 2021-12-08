Донор-рекордсмен: житомирянин Сергей Ващенко за свою жизнь сдал более 100 литров крови

"Было такое, что сдавал кровь дважды в месяц в течение двух-трех месяцев подряд, если в этом была потребность, – говорит Сергей. – Меня, как донора, вызвали в Центр крови и я сдавал. Надо, значит, надо. 244 бесплатные донации – это 103 литра крови и ее компонентов. Подвига я в этом не вижу".