Донор-рекордсмен: житомирянин Сергей Ващенко за свою жизнь сдал более 100 литров крови

Житомирянин Сергей Ващенко – рекордсмен среди доноров области. За свою жизнь он 245 раз сдавал кровь. В этом году Сергею присвоили почетное звание "Заслуженный донор Украины". Награду ему 1 декабря вручал в Верховной Раде Президент Украины.
Впервые Сергей Ващенко сдал кровь в 1992 году, чтобы спасти жизнь своего крестника. С тех пор один-два раза в месяц мужчина ходит делать донации в областной Центр крови, сообщает "Суспільне".
"Было такое, что сдавал кровь дважды в месяц в течение двух-трех месяцев подряд, если в этом была потребность, – говорит Сергей. – Меня, как донора, вызвали в Центр крови и я сдавал. Надо, значит, надо. 244 бесплатные донации – это 103 литра крови и ее компонентов. Подвига я в этом не вижу".
Сергей – участник АТО, поэтому когда кровь нужна его собратьям и другим военным, сразу же, говорит, отзывается и идет делать донацию.
"У нас постоянно кому-то надо кровь. Моим собратьям тоже надо. Раненые ребята тоже нуждаются в крови", – рассказывает Сергей.
Жена Сергея Любовь Гринчук работает в областном центре крови. Чтобы поддержать мужа, тоже стала донором.
"Мое отношение к тому, что муж сдает кровь, всегда было очень положительным, – говорит Любовь Гринчук. – Постоянно поддерживаю его. Говорю: сдавай, это нужно. Я и сама время от времени сдаю кровь".
"Сергей за 28 лет сделал в нашем заведении более двухсот донаций, сдав 103 литра крови. Это рекорд среди доноров. Он является примером для других. Это подвиг, который не каждый может совершить", – говорит медицинский директор областного Центра крови Алла Островская.