В пригороде Житомира под колеса автомобиля попала женщина: ее госпитализировали

В Житомирском районе травмы в ДТП получила женщина. Авария произошла 7 декабря на 186 км автодороги Выступовичи – Могилев-Подольский, вблизи с. Гуйва. Об этом "ЖЖ
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Hyundai, 39-летняя жительница г. Житомира, двигаясь по автодороге и совершая поворот, совершила наезд на женщину, которая в это время переходила дорогу"
, – говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход, 54-летняя житомирянка, получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.