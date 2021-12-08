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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 8 » 10:57:11

В пригороде Житомира под колеса автомобиля попала женщина: ее госпитализировали

Вчера, 10:57:11 1027 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира под колеса автомобиля попала женщина: ее госпитализировали

 В Житомирском районе травмы в ДТП получила женщина. Авария произошла 7 декабря на 186 км автодороги Выступовичи – Могилев-Подольский, вблизи с. Гуйва. Об этом "ЖЖ" сообщили в полиции Житомирской области.

"Предварительно, водитель автомобиля Hyundai, 39-летняя жительница г. Житомира, двигаясь по автодороге и совершая поворот, совершила наезд на женщину, которая в это время переходила дорогу", – говорится в сообщении.



В результате ДТП пешеход, 54-летняя житомирянка, получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: дтп, Житомирский район
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