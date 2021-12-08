В Житомире полиция устроила рейд в магазине Metro: проверяли ковид-сертификаты. ФОТО

В Житомире полицейские вместе с журналистами 8 декабря проверяли торговый центр Metro на соблюдение карантинных ограничений. В частности, проверяли сертификаты о вакцинации у работников и посетителей.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Для проверки COVID-сертификатов правоохранители имеют соответствующее программное обеспечение на служебных планшетах. Полицейские проверяли наличие и подлинность названных документов через общеукраинскую систему их учета", - говорится в сообщении.
Также правоохранители напомнили администрации и посетителям общественного учреждения об обязательности использования средств индивидуальной защиты и антисептиков, соблюдении безопасной дистанции и установленных ограничениях по количеству людей, которые одновременно могут находиться в помещении.
В ходе проверки полицейские не зафиксировали нарушения.
Всего со времени вхождения Житомирщины в "красную" зону карантина правоохранители провели почти 15 тысяч проверок субъектов хозяйствования и выявили более 3,5 тысяч правонарушений.
Фото: полиция