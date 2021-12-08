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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 8 » 16:33:41

В Житомире полиция устроила рейд в магазине Metro: проверяли ковид-сертификаты. ФОТО

Вчера, 16:33:41 1485 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полиция устроила рейд в магазине Metro: проверяли ковид-сертификаты. ФОТО

 В Житомире полицейские вместе с журналистами 8 декабря проверяли торговый центр Metro на соблюдение карантинных ограничений. В частности, проверяли сертификаты о вакцинации у работников и посетителей.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Для проверки COVID-сертификатов правоохранители имеют соответствующее программное обеспечение на служебных планшетах. Полицейские проверяли наличие и подлинность названных документов через общеукраинскую систему их учета", - говорится в сообщении.


Также правоохранители напомнили администрации и посетителям общественного учреждения об обязательности использования средств индивидуальной защиты и антисептиков, соблюдении безопасной дистанции и установленных ограничениях по количеству людей, которые одновременно могут находиться в помещении.

В ходе проверки полицейские не зафиксировали нарушения.

Всего со времени вхождения Житомирщины в "красную" зону карантина правоохранители провели почти 15 тысяч проверок субъектов хозяйствования и выявили более 3,5 тысяч правонарушений.







Фото: полиция
Тэги: Житомир, проверка, сертификат, полиция
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Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:24, Вчера [Материал]

В продуктовый магазин можно ходить всем и уколовшимися "жижей" и не уколовшимися.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:28:05, Вчера [Материал]

В ноябре Газ подорожал с трёх тысяч до 37 тысяч. за тысячу кубов Уважаемоя полиция! Когда вы арестуете газкантору в полном её составе? Когда будете искоренять воровство газа у народа Украины 7
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:53:24, Вчера [Материал]

Какую газконтору надо арестовать?
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:09:41, Вчера [Материал]

"В ноябре Газ подорожал с трёх тысяч до 37 тысяч."

Пиздун. 8 грн сейчас газ для бытовых потребителей. Для бизнеса, да, подорожал но 3 тыс. он не был. Уже летом он был по 16.
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:58:20, Вчера [Материал]

Не рейди потрібні, а тотальний контроль!
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:17:19, Вчера [Материал]

Нашийники з GPS, камерами та електрошокерами?!? :)
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 21:20:32, Вчера [Материал]

фотки - агонь.....
единственные идиоты, не снимающие в помещении головные уборы - полицаи
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