Гордость Житомира: в городском совете наградили спортсменов с инвалидностью

В городском совете наградили житомирских спортсменов с инвалидностью – тех, благодаря которым украинский флаг подниматься не только в Украине, но и на международных аренах.
21-летний Данило Зелинский имеет I спортивный разряд по паракарате. У Даниила – врожденный ДЦП. Более 7 лет он занимается этим видом спорта.
"В 2014 году я начал заниматься, а с 2015 года – уже ездил на всеукраинские и международные соревнования"
, – рассказал спортсмен.
В ноябре Данило участвовал в чемпионате мира по паракарате в Дубае, где его выступление вошло в 15 лучших. А 6 декабря он вернулся с победой со Львова, где проходил чемпионат Украины.
Скромно рассказывает о своих достижениях и 28-летний Дмитрий Луцишин. У Дмитрия тоже ДЦП с рождения. Уже 9 лет он занимается армреслингом. Дмитрий – мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины, чемпион Европы и призер чемпионата Европы 2021 года.
В октябре на чемпионате Европы в Вильнюсе (Литва) Дмитрий занял первое место.
В этом году Дмитрий Луцишин начал свою тренерскую деятельность: у него на секции занимаются детки с инвалидностью.
"Я их уже возил на кубок области в Новоград-Волынский, и результаты были хорошие. А дети довольны"
, – рассказал спортсмен.
- Гонгальский Александр, шашки – первое место на Чемпионате мира (ЧМ) шашки-64, второе место на ЧМ шашки 100 (классические) и шашки 100 (блиц);
- Ничипорук Тарас, волейбол – второе место на ЧМ;
- Лукьянчук Ольга, голбол – второе место на Чемпионате Украины (ЧУ) и восьмое место на Чемпионате Европы (ЧЕ);
- Мелена Наталья, голбол – второе место на Чемпионате Украины (ЧУ) и восьмое место на Чемпионате Европы (ЧЕ);
- Луцишин Дмитрий, армспорт – первое и второе место на ЧЕ и 8 на ЧМ;
- Зелинский Данило, каратэ – 15 место на ЧМ и первое на ЧУ;
- Норенберг Андрей, голбол – четвёртое место на Чемпионате Украины (ЧУ) и третье место в Кубке Украины (КУ);
- Ковальчук Юрий, плавание – третье место в КУ;
- Василевский Олег, плавание – третье место в КУ;
- Барышев Юрий, рыболовный спорт – второе место на ЧУ;
- Цымбалюк Сергей, армспорт – третье место на ЧУ;
- Цимовский Денис, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде, второе место на ЧУ U-19;
- Мельник Алексей, волейбол – второе место на ЧУ U-19;
- Павлюк Ангелина, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде; третье место на ЧУ U-19;
- Куценко Александра, волейбол – третье место на ЧУ U-19;
- Бондар Антонина, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде;
- Хоменко Виктория, шашки – третье место на ЧУ шашки-100 среди молодежи;
- Грищук Владислав, шахматы – второе место на Всеукраинской спартакиаде;
- Тыльная Анна, плавание – первое, второе и третье место на Всеукраинской спартакиаде;
- Кучинская Анастасия, плавание – второе и третье место на Всеукраинской спартакиаде;
- Полищук Арина, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде; третье место на ЧУ U-19;
- Голяченко Дария, волейбол – третье место на ЧУ U-19;
- Андреев Илья, каратэ – первое и второе место на ЧУ;
- Ярмолинская Божена, каратэ – первое место на ЧУ.
Фото: ЖГС