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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Декабрь » 9 » 08:51:44

Гордость Житомира: в городском совете наградили спортсменов с инвалидностью

Вчера, 08:51:44 643 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гордость Житомира: в городском совете наградили спортсменов с инвалидностью

 В городском совете наградили житомирских спортсменов с инвалидностью – тех, благодаря которым украинский флаг подниматься не только в Украине, но и на международных аренах.

21-летний Данило Зелинский имеет I спортивный разряд по паракарате. У Даниила – врожденный ДЦП. Более 7 лет он занимается этим видом спорта.

"В 2014 году я начал заниматься, а с 2015 года – уже ездил на всеукраинские и международные соревнования", – рассказал спортсмен.

В ноябре Данило участвовал в чемпионате мира по паракарате в Дубае, где его выступление вошло в 15 лучших. А 6 декабря он вернулся с победой со Львова, где проходил чемпионат Украины.

Скромно рассказывает о своих достижениях и 28-летний Дмитрий Луцишин. У Дмитрия тоже ДЦП с рождения. Уже 9 лет он занимается армреслингом. Дмитрий – мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины, чемпион Европы и призер чемпионата Европы 2021 года.

В октябре на чемпионате Европы в Вильнюсе (Литва) Дмитрий занял первое место.

В этом году Дмитрий Луцишин начал свою тренерскую деятельность: у него на секции занимаются детки с инвалидностью.

"Я их уже возил на кубок области в Новоград-Волынский, и результаты были хорошие. А дети довольны", – рассказал спортсмен.
 

Награжденные спортсмены

 
  • Гонгальский Александр, шашки – первое место на Чемпионате мира (ЧМ) шашки-64, второе место на ЧМ шашки 100 (классические) и шашки 100 (блиц);
  • Ничипорук Тарас, волейбол – второе место на ЧМ;
  • Лукьянчук Ольга, голбол – второе место на Чемпионате Украины (ЧУ) и восьмое место на Чемпионате Европы (ЧЕ);
  • Мелена Наталья, голбол – второе место на Чемпионате Украины (ЧУ) и восьмое место на Чемпионате Европы (ЧЕ);
  • Луцишин Дмитрий, армспорт – первое и второе место на ЧЕ и 8 на ЧМ;
  • Зелинский Данило, каратэ – 15 место на ЧМ и первое на ЧУ;
  • Норенберг Андрей, голбол – четвёртое место на Чемпионате Украины (ЧУ) и третье место в Кубке Украины (КУ);
  • Ковальчук Юрий, плавание – третье место в КУ;
  • Василевский Олег, плавание – третье место в КУ;
  • Барышев Юрий, рыболовный спорт – второе место на ЧУ;
  • Цымбалюк Сергей, армспорт – третье место на ЧУ;
  • Цимовский Денис, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде, второе место на ЧУ U-19;
  • Мельник Алексей, волейбол – второе место на ЧУ U-19;
  • Павлюк Ангелина, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде; третье место на ЧУ U-19;
  • Куценко Александра, волейбол – третье место на ЧУ U-19;
  • Бондар Антонина, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде;
  • Хоменко Виктория, шашки – третье место на ЧУ шашки-100 среди молодежи;
  • Грищук Владислав, шахматы – второе место на Всеукраинской спартакиаде;
  • Тыльная Анна, плавание – первое, второе и третье место на Всеукраинской спартакиаде;
  • Кучинская Анастасия, плавание – второе и третье место на Всеукраинской спартакиаде;
  • Полищук Арина, волейбол – первое место на Всеукраинской спартакиаде; третье место на ЧУ U-19;
  • Голяченко Дария, волейбол – третье место на ЧУ U-19;
  • Андреев Илья, каратэ – первое и второе место на ЧУ;
  • Ярмолинская Божена, каратэ – первое место на ЧУ.














Фото: ЖГС
Тэги: Награждение, Житомир, спортсмены
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