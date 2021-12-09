На трассе Житомир – Бердичев грузовик врезался в столб. ФОТО

На дорогах Житомирщины из-за гололедицы в течение суток произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Двигаясь по скользким дорогам водители теряли контроль над управлением автомобилями и попадали в ДТП.
Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на 195 км автодороги Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (возле с. Дворец) с участием автомобиля Scania.
"Водитель грузовика не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил наезд на дорожную опору освещения"
- сообщили в полиции.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Патрульные составили на водителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КУоАП.
Фото: патрульная полиция