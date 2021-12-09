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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 9 » 09:30:50

На трассе Житомир – Бердичев грузовик врезался в столб. ФОТО

Вчера, 09:30:50 1141 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир – Бердичев грузовик врезался в столб. ФОТО

 На дорогах Житомирщины из-за гололедицы в течение суток произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Двигаясь по скользким дорогам водители теряли контроль над управлением автомобилями и попадали в ДТП.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на 195 км автодороги Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (возле с. Дворец) с участием автомобиля Scania.

"Водитель грузовика не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил наезд на дорожную опору освещения" - сообщили в полиции.



К счастью, обошлось без пострадавших.

Патрульные составили на водителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КУоАП.



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомирская область
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