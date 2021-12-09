Украинцев без covid-прививки отстраняют от работы: какие профессии в списке с 9 декабря

С сегодняшнего дня, 9 декабря, в Украине расширяется перечень профессий, для которых COVID-вакцинация является обязательной. К педагогам и чиновникам центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций добавились три новые группы. Об этом сообщает
Министерство здравоохранения Украины.
Кто обязательно должен вакцинироваться?
- Сотрудники учреждений социальной сферы, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- Работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- Работники стратегических для государства предприятий ("Укрпочта", "Укрзализныця" и др.).
Работники вышеупомянутых учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19, или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы
без сохранения заработной платы.
Контроль за допущением к работе только тех работников, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, возлагается на руководителя предприятия.
Если работник уклоняется или отказывается от прививки, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей. Для этого руководитель составляет соответствующий акт и издает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления отстраняемому лицу.
Увольнять работника
из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого отсутствуют правовые основания.
После получения по крайней мере одной прививки против COVID-19 работник должен быть допущен к работе
- оснований для продолжения его отстранения от работы нет.
Если во время проверки уполномоченный орган обнаруживает, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки лица, он составляет акт о нарушении ст. 44-3 КоАП (штраф от 34 000 до 170 000 грн
).