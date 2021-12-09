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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 9 » 13:27:34

Авто разорвало на части: в Житомирской области в ДТП погибла женщина. ФОТО

Вчера, 13:27:34 1690 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Авто разорвало на части: в Житомирской области в ДТП погибла женщина. ФОТО

 В Житомирской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибла пассажирка легкового автомобиля.

Как сообщили "ЖЖ" в полиции, ДТП произошло на 133 километре автодороги Киев – Ковель вблизи села Майдановка Коростенского района.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 59-летний житель Малинской громады, двигаясь по автодороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Renault под управлением 56-летнего жителя райцентра", – информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.



В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Его 61-летняя жена погибла на месте происшествия.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирщина
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