Авто разорвало на части: в Житомирской области в ДТП погибла женщина. ФОТО

В Житомирской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибла пассажирка легкового автомобиля.
Как сообщили "ЖЖ
" в полиции, ДТП произошло на 133 километре автодороги Киев – Ковель вблизи села Майдановка Коростенского района.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 59-летний житель Малинской громады, двигаясь по автодороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Renault под управлением 56-летнего жителя райцентра"
, – информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Его 61-летняя жена погибла на месте происшествия.
Фото: полиция