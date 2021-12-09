На Житомирщине с помощью машины-амфибии разыскивают пропавших супругов. ФОТО

В Житомирской области продолжается поиск супружеской пары, которая по предварительной информации утонула во время вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС
.
Поисковая операция проходит в селе Парипсы Попельнянской громады.
Спасатели работают на местном водоеме. Отмечают, что к работе привлечены водолазы областной КСАСС.
В связи с погодным условиями к поиску подключили снегоболотоход из Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в городе Дрогобыч.
Как сообщал "Журнал Житомира
", мужчина и женщина несколько дней назад ушли из дома и не вернулись
. У них остались двое маленьких детей.
Фото: ГСЧС