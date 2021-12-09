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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 9 » 14:22:24

На Житомирщине с помощью машины-амфибии разыскивают пропавших супругов. ФОТО

Вчера, 14:22:24 1335 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине с помощью машины-амфибии разыскивают пропавших супругов. ФОТО

 В Житомирской области продолжается поиск супружеской пары, которая по предварительной информации утонула во время вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Поисковая операция проходит в селе Парипсы Попельнянской громады.

Спасатели работают на местном водоеме. Отмечают, что к работе привлечены водолазы областной КСАСС.

В связи с погодным условиями к поиску подключили снегоболотоход из Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в городе Дрогобыч.

Как сообщал "Журнал Житомира", мужчина и женщина несколько дней назад ушли из дома и не вернулись. У них остались двое маленьких детей.





Фото: ГСЧС
Тэги: спасатели, поисковая операция, Житомирская область
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