Зважають лише на сильних, - «УДАР Віталія Кличка» пояснив, що потрібно для того, щоб про Україну говорили за участі України

«Уряд на 2022 рік передбачив рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України – 323,13 млрд грн, що дорівнює 6% ВВП, як і вимагає закон. Але кількість не конвертується в якість. По-перше, попри великі бюджетні асигнування Міністерство оборони не встигає освоїти всі кошти, внаслідок чого зривається Державне оборонне замовлення. По-друге, суто на оборону піде менше половини виділених коштів. МВС, якому підпорядковуються і національна гвардія, і прикордонна служба, отримає майже 100 млрд грн з цього бюджету», - переконані у партії.