Украинские банки начали открывать карты для выплаты 1000 грн за вакцинацию: как получить деньги

"Оформление этой карты бесплатное, без единой платы за обслуживание. Потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, которые наиболее пострадали от карантина: креативная, транспортная и спортивная сферы. Чтобы успеть получить выплату в первом этапе — нужно подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря, и получить 1000 гривен в этом году", — добавил глава правительства в ходе заседания.