Украинские банки начали открывать карты для выплаты 1000 грн за вакцинацию: как получить деньги

Украинцам для получения 1000 гривен, которые выплачиваются государством за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, необходимо подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина
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По его словам, программа "єПідтримка", предложенная президентом, направлена на поддержку бизнеса, который пострадал из-за пандемии COVID-19.
Первый этап инициативе по выплате средств, как отметил Денис Шмыгаль, стартует уже с 19 декабря в приложении "Дія", а на следующей неделе запустят beta-услугу для оформления виртуальных карт.
"Оформление этой карты бесплатное, без единой платы за обслуживание. Потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, которые наиболее пострадали от карантина: креативная, транспортная и спортивная сферы. Чтобы успеть получить выплату в первом этапе — нужно подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря, и получить 1000 гривен в этом году", — добавил глава правительства в ходе заседания.
Чтобы получить деньги, нужно на момент оформления карты уже пройти полный курс вакцинации, то есть иметь две дозы вакцины (или одну однокомпонентную дозу Johnson&Johnson), одобренной ВОЗ, и зеленый сертификат в приложении "Дія".
Выплаты вакцинированным украинцам не будут облагаться налогами, а потратить средства гражданам нужно в течение 4 месяцев, иначе деньги вернутся государству.
Украинские банки уже начали запускать карты для выплаты тысячи гривен.
- Оформите специальную карту является єПідтримка в одном из банков партнеров. После старта банки будут добавляться каждый день. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет невозможно.
- Загрузите приложение "Дія"и авторизуйтесь в нем.
- Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Обратите внимание, что сертификат, полученный на портале "Дія" или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.
- Зайдите в раздел Услуги и выберите Поддержка.
- Выберите карту карты єПідтримка для выплаты. Ожидайте зачисление средств от Минэкономики.
Monobank
Банкир и один из сооснователей Monobank Олег Гороховский
в своем Telegram уже рассказал, как клиенты могут получить выплаты за вакцинацию от коронавируса.
По его словам, необходимо обновить приложение интернет-банкинга, и в верхнем меню нажать "Открыть карту" и выбрать "єПідтримка". Помимо этого, банк планирует в четверг-пятницу отправить своим клиентам в выписку специальное сообщение, в котором также можно будет сгенерировать виртуальную карту для получения средств.
Олег Гороховский порекомендовал оформить "єПідтримку" уже сейчас, чтобы Monobank успел передать номер в "Дію" для начисления 1000 гривен за вакцинацию.
"Мы будем зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры (Минэкономики-Казначейство-Ощад). И это будет магия – нажал в mono или Дие "Получить выплату" и деньги сразу поступили на нашу карту", — добавил сооснователь банка в своем Telegram.
Альфа-Банк
Альфа-Банк
запустил возможность оформить цифровую карту, на которую в течение 10 дней после подачи заявления и придут деньги.
Как это сделать за несколько простых действий:
Не клиентам банка, а также клиентам, которые еще не пользуются цифровым банком Sense SuperApp, следует установить приложение на смартфон, пройти идентификацию и активировать карту.
А клиентам банка, у которых Sense уже есть, просто обновить приложение. В разделе "Быстрые действия и функции" необходимо выбрать и оформить карту єПідтримка.
После оформления карты в Sense для начисления денег необходимо выбрать счет карты в приложении Дія и подать заявление на получение поддержки, как только такая возможность станет доступна.
Выплата будет производиться с 19 декабря в течение 10 дней после подачи заявления. Новые клиенты, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет Cash’U дополнительные 100 грн бонусами от Альфа-Банка.