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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 9 » 16:20:07

В Житомире эвакуировали работников и посетителей ТРЦ «Глобал»

Вчера, 16:20:07 1128 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире эвакуировали работников и посетителей ТРЦ «Глобал»

 В Житомире полицейские проверяют информацию о заминировании ТРЦ "Глобал". Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Электронное сообщение о заминировании поступило в Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области в 15 часов. Спасатели сразу передали информацию в полицию.

"В электронном сообщении говорится о заминировании зала одного из магазинов в ТРЦ", - сообщает полиция.

В ТРЦ сразу выехали и сейчас работают полицейские следственно-оперативные группы, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других соответствующих структур.

Специалисты взрывотехнической службы после эвакуации посетителей тщательно обследуют помещение.
Тэги: заминирование, ТРЦ Глобал, полиция, Житомир
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Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 18:37:48, Вчера [Материал]

Країна в смартфоні і ніяк не можуть знайти цих мінерів. І смішо і грішно.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:46:29, Вчера [Материал]

Подожди, скоро все симки к паспортам привяжут, и шутить будет сложнее)
zt-gregori
3 Григорій (zt-gregori)   • 08:40:25, Сегодня [Материал]

так "мінують" не через телефони, а електронну пошту.
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