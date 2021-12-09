В Житомире эвакуировали работников и посетителей ТРЦ «Глобал»

В Житомире полицейские проверяют информацию о заминировании ТРЦ "Глобал". Об этом сообщили в полиции
Житомирской области.
Электронное сообщение о заминировании поступило в Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области в 15 часов. Спасатели сразу передали информацию в полицию.
"В электронном сообщении говорится о заминировании зала одного из магазинов в ТРЦ"
, - сообщает полиция.
В ТРЦ сразу выехали и сейчас работают полицейские следственно-оперативные группы, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других соответствующих структур.
Специалисты взрывотехнической службы после эвакуации посетителей тщательно обследуют помещение.