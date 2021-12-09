Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 10 Декабря 2021    10:37:50
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 9 » 17:55:21

Новый завод в Житомире уже в феврале начнет принимать на переработку мусор – горсовет

Вчера, 17:55:21 2902 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Новый завод в Житомире уже в феврале начнет принимать на переработку мусор – горсовет

 Строительство мусороперерабатывающего завода в Житомире уже на завершающем этапе. Как сообщили в горсовете, в Житомир вскоре прибудет из Хорватии оборудование. В тестовом режиме мусороперерабатывающий завод должен заработать в январе.
 

«Вчера из Хорватии выехало 16 фур оборудования, необходимого для переработки и сортировки мусора. Это основная линия, которая будет сортировать органику, пластик, бумагу и другое вторичное сырье. Процесс будет включать компостирование и переработку в RDF-топливо. Компост высокого качества можно будет использовать как удобрение для растений», – говорит заместитель директора ООО «Грин Бин Украина» Вячеслав Белоцкий.


Завод будет работать в автоматическом режиме, но небольшое количество персонала будут обслуживать систему и контролировать, как работает современное оборудование.
 

«С понедельника хорватские инженеры будут уже обучать работников. Установка оборудования и его запуск займут два месяца. В тестовом режиме мусороперерабатывающий завод заработает в январе, а в феврале будет принимать на переработку мусор», – добавили в горсовете.


Следующим шагом станет строительство ТЭЦ, которая будет сжигать RDF-топливо от будущего мусороперерабатывающего завода. Благодаря этому в Житомире существенно сократят использование газа коммунальным предприятием «Житомиртеплокоммунэнерго».

«Сжигание 40 тыс. тонн RDF-топлива заменит еще 30% использования газа по городу», – говорит городской голова.

Стоимость строительства такой станции, по расчетам немецкой компании, составляет около 38 млн евро, а срок окупаемости будет составлять 7 лет.

Напомним, строительство завода ведется в переулке Складском.
Тэги: Житомир, мусороперерабатывающий завод
Новости партнеров
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:24:56, Вчера [Материал]

мусор походу львовский будет....
кстати, как там сухомлиновская котельная на опилках, работает?
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 20:09:44, Вчера [Материал]

Та вроде бы работает, вот только город дал только стены, всё оборудование привезли из Швейцарии
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus