Новый завод в Житомире уже в феврале начнет принимать на переработку мусор – горсовет

Строительство мусороперерабатывающего завода в Житомире уже на завершающем этапе. Как сообщили в горсовете, в Житомир вскоре прибудет из Хорватии оборудование. В тестовом режиме мусороперерабатывающий завод должен заработать в январе
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«Вчера из Хорватии выехало 16 фур оборудования, необходимого для переработки и сортировки мусора. Это основная линия, которая будет сортировать органику, пластик, бумагу и другое вторичное сырье. Процесс будет включать компостирование и переработку в RDF-топливо. Компост высокого качества можно будет использовать как удобрение для растений», – говорит заместитель директора ООО «Грин Бин Украина» Вячеслав Белоцкий.
Завод будет работать в автоматическом режиме, но небольшое количество персонала будут обслуживать систему и контролировать, как работает современное оборудование.
«С понедельника хорватские инженеры будут уже обучать работников. Установка оборудования и его запуск займут два месяца. В тестовом режиме мусороперерабатывающий завод заработает в январе, а в феврале будет принимать на переработку мусор», – добавили в горсовете.
Следующим шагом станет строительство ТЭЦ, которая будет сжигать RDF-топливо от будущего мусороперерабатывающего завода. Благодаря этому в Житомире существенно сократят использование газа коммунальным предприятием «Житомиртеплокоммунэнерго».
«Сжигание 40 тыс. тонн RDF-топлива заменит еще 30% использования газа по городу»
, – говорит городской голова.
Стоимость строительства такой станции, по расчетам немецкой компании, составляет около 38 млн евро, а срок окупаемости будет составлять 7 лет.
Напомним, строительство завода ведется в переулке Складском
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