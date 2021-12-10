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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 10 » 09:49:50

В 2022 году на Корбутовке начнут строить ледовую арену

Сегодня, 09:49:50 177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В 2022 году на Корбутовке начнут строить ледовую арену

 В рамках программы "Большое строительство" в ближайшие годы в Украине будут возведены 19 новых ледовых комплексов согласно международным стандартам, на которых можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем.

В частности, такая арена в 2023 году появится и в Житомире. Об этом сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА.

"Чтобы принять участие в данном проекте, Житомирский городской совет принял решение об открытии отделения хоккея с шайбой в существующих ДЮСШ и обратился в Федерацию хоккея Украины относительно привлечения Житомира к развитию хоккейной инфраструктуры. Так, город получил пакет документов, необходимых для строительства такой арены", – объясняют в облгосадминистрации.

Предварительная общая сметная стоимость данного объекта составила 195 млн грн. Начать строительные работы планируется весной 2022 года, а завершить в 2023 году.

Напомним, спортивный объект намерены построить на Корбутовке. Ледовая арена будет иметь поле для хоккея или фигурного катания, трибуны примерно на 500-600 зрителей. 
Тэги: Житомир, Ледовая арена
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