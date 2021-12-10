В 2022 году на Корбутовке начнут строить ледовую арену

В рамках программы "Большое строительство" в ближайшие годы в Украине будут возведены 19 новых ледовых комплексов согласно международным стандартам, на которых можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем.
В частности, такая арена в 2023 году появится и в Житомире. Об этом сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА
.
"Чтобы принять участие в данном проекте, Житомирский городской совет принял решение об открытии отделения хоккея с шайбой в существующих ДЮСШ и обратился в Федерацию хоккея Украины относительно привлечения Житомира к развитию хоккейной инфраструктуры. Так, город получил пакет документов, необходимых для строительства такой арены"
, – объясняют в облгосадминистрации.
Предварительная общая сметная стоимость данного объекта составила 195 млн грн. Начать строительные работы планируется весной 2022 года, а завершить в 2023 году.
Напомним, спортивный объект намерены построить на Корбутовке
. Ледовая арена будет иметь поле для хоккея или фигурного катания, трибуны примерно на 500-600 зрителей.