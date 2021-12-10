Несовместимые с жизнью травмы: в городе на Житомирщине сбили велосипедиста. ФОТО

В Житомирской области в результате наезда грузовика погиб велосипедист. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 10 декабря в городе Олевск.
Об этом сообщили в полиции
Житомирской области.
"Предварительно, около 6:20 водитель автомобиля "Газель", 36-летний житель Олевской громады, двигаясь по ул. Промышленной, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении"
, – говорится в сообщении.
В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Погибший – 38-летний местный житель.
В настоящее время полицейские устанавливают причины смертельной аварии.
Фото: полиция