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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 10 » 10:46:10

Несовместимые с жизнью травмы: в городе на Житомирщине сбили велосипедиста. ФОТО

Вчера, 10:46:10 1110 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Несовместимые с жизнью травмы: в городе на Житомирщине сбили велосипедиста. ФОТО

 В Житомирской области в результате наезда грузовика погиб велосипедист. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 10 декабря в городе Олевск.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"Предварительно, около 6:20 водитель автомобиля "Газель", 36-летний житель Олевской громады, двигаясь по ул. Промышленной, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении", – говорится в сообщении.



В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. Погибший – 38-летний местный житель.

В настоящее время полицейские устанавливают причины смертельной аварии.

Фото: полиция
Тэги: велосипедист, дтп, Житомирщина
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