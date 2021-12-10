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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 10 » 13:15:47

С сегодняшнего дня в магазинах за одноразовые пластиковые пакеты придется платить

Вчера, 13:15:47 2016 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С сегодняшнего дня в магазинах за одноразовые пластиковые пакеты придется платить

 С 10 декабря начал действовать закон, ограничивающий использование пластиковых пакетов. Они будут исчезать постепенно и теперь покупателям в магазинах за них придется платить.

Правительство должно было утвердить минимальную цену на пластиковые пакеты от 2 до 3 грн. Пока Кабмин этого не сделал, сети магазинов продают пакеты по собственным ценам.

Так, покупателям магазинов АТБ одноразовые пакеты предлагают по 12 копеек. Пакет без ручек обойдется покупателям в 9 копеек.



Фото: УНИАН


Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов будет производиться в три этапа:
 
  • Первый этап – с 10 декабря вводится обязательная реализация пакетов за деньги, а бесплатное распространение запрещается. Цены на пакеты должно было определить правительство.
  • Второй этап начинается с марта 2022 года – вводится запрет на распространение пакетов до 50 микрометров.
  • Третий этап – с 1 января 2023 года – вводится запрет на использование всех толщиной до 50 микрометров.

Исключение – только пакеты для рыбы, мяса, молочки или крупы, где это первичная упаковка, а также биоразлагаемые пакеты.

Нарушителей, то есть бизнес, ждут штрафы от 1,7 до 3,4 тысячи гривен, которые будут увеличиваться.
Тэги: пакеты, магазины
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 13:58:59, Вчера [Материал]

глупость которая ни как не улучшит экологию.
Cobalt
2 Cobalt (Cobalt)   • 19:59:37, Вчера [Материал]

Деревьев под целюлозу рубать будут больше. Экология, блин...
BADMAD
3 Денис (BADMAD)   • 22:21:50, Вчера [Материал]

Возьму 3 кила разных конфет в один пакет а там пусть считают на кассе
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