С сегодняшнего дня в магазинах за одноразовые пластиковые пакеты придется платить

С 10 декабря начал действовать закон, ограничивающий использование пластиковых пакетов. Они будут исчезать постепенно и теперь покупателям в магазинах за них придется платить.
Правительство должно было утвердить минимальную цену на пластиковые пакеты от 2 до 3 грн. Пока Кабмин этого не сделал, сети магазинов продают пакеты по собственным ценам.
Так, покупателям магазинов АТБ одноразовые пакеты предлагают по 12 копеек. Пакет без ручек обойдется покупателям в 9 копеек.
Фото: УНИАН
Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов будет производиться в три этапа:
- Первый этап – с 10 декабря вводится обязательная реализация пакетов за деньги, а бесплатное распространение запрещается. Цены на пакеты должно было определить правительство.
- Второй этап начинается с марта 2022 года – вводится запрет на распространение пакетов до 50 микрометров.
- Третий этап – с 1 января 2023 года – вводится запрет на использование всех толщиной до 50 микрометров.
Исключение – только пакеты для рыбы, мяса, молочки или крупы, где это первичная упаковка, а также биоразлагаемые пакеты.
Нарушителей, то есть бизнес, ждут штрафы от 1,7 до 3,4 тысячи гривен, которые будут увеличиваться.