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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 10 » 14:31:23

«Умер» кум и муж: в Житомирской области женщина дважды разыграла полицию

Вчера, 14:31:23 943 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Умер» кум и муж: в Житомирской области женщина дважды разыграла полицию

 В Житомирской области 50-летняя женщина дважды звонила в полицию, чтобы сообщить о смерти своего кума и мужа. Оба человека оказались живыми и невредимыми. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили заявительницу нетрезвой и она призналась, что… пошутила. А еще через несколько дней та же женщина по телефону сообщила полицейским о смерти своего мужа", - говорится в сообщении.


Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили заявительницу нетрезвой. Она призналась, что снова пошутила.

"По месту ее проживания полицейские застали заявительницу снова в веселом настроении и с признанием еще о одной шутке", - добавили в полиции.

Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Шутнице придется заплатить штраф от 850 до 3400 гривен.
Тэги: штраф, Житомирская область, шутка
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 15:33:51, Вчера [Материал]

хороший самогон..
Cobalt
2 Cobalt (Cobalt)   • 19:55:06, Вчера [Материал]

Синька - зло!
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