«Умер» кум и муж: в Житомирской области женщина дважды разыграла полицию

В Житомирской области 50-летняя женщина дважды звонила в полицию, чтобы сообщить о смерти своего кума и мужа. Оба человека оказались живыми и невредимыми. Об этом сообщили в полиции Житомирской области
.
"Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили заявительницу нетрезвой и она призналась, что… пошутила. А еще через несколько дней та же женщина по телефону сообщила полицейским о смерти своего мужа", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили заявительницу нетрезвой. Она призналась, что снова пошутила.
"По месту ее проживания полицейские застали заявительницу снова в веселом настроении и с признанием еще о одной шутке"
, - добавили в полиции.
Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Шутнице придется заплатить штраф от 850 до 3400 гривен.