Водолазы обнаружили тело мужчины, который с беременной женой ушел на рыбалку и пропал

В Житомирской области на 5 день поисков в водоеме обнаружили тело пропавшего мужчины. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
"Сегодня спасатели совместно с водолазами областной КСАСС обнаружили тело мужчины в с. Парипсы Житомирского района, который, по предварительной информации, утонул при вылове рыбы в местном водоеме"
, - говорится в сообщении
.
Известно, что 4 декабря мужчина и его беременная жена ушли из дома на водоем и оставили дома двоих детей. Больше суток малыши ждали родителей. Лишь в понедельник старшая девочка смогла выбраться из дома через окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.
К поискам
присоединились местные жители, полиция, спасатели, водолазы. На воде 7 декабря
нашли опрокинутую лодку.
Жену погибшего Петра Кондратюка - 26-летнюю Яну, которая была на 8 месяце беременности, еще не нашли. Поисковая операция продлится завтра.