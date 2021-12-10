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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 10 » 16:14:48

Водолазы обнаружили тело мужчины, который с беременной женой ушел на рыбалку и пропал

Вчера, 16:14:48 1110 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водолазы обнаружили тело мужчины, который с беременной женой ушел на рыбалку и пропал

 В Житомирской области на 5 день поисков в водоеме обнаружили тело пропавшего мужчины. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Сегодня спасатели совместно с водолазами областной КСАСС обнаружили тело мужчины в с. Парипсы Житомирского района, который, по предварительной информации, утонул при вылове рыбы в местном водоеме", - говорится в сообщении.

Известно, что 4 декабря мужчина и его беременная жена ушли из дома на водоем и оставили дома двоих детей. Больше суток малыши ждали родителей. Лишь в понедельник старшая девочка смогла выбраться из дома через окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.

К поискам присоединились местные жители, полиция, спасатели, водолазы. На воде 7 декабря нашли опрокинутую лодку. 

Жену погибшего Петра Кондратюка - 26-летнюю Яну, которая была на 8 месяце беременности, еще не нашли. Поисковая операция продлится завтра.
Тэги: Житомирская область, поисковая операция, спасатели
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