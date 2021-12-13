Страна фейковых водителей. В Украине процветают схемы по покупке водительских прав

Реформы реформами, а практика покупки водительских прав в Украине сохраняется и сейчас. Причем такая ситуация выгодна всем инструкторам и автошколам, инспекторам сервисных центров и обычным украинцам, которые сознательно выбирают не знания и умения, а легкий путь официально сесть в машину и оказаться на дороге.
О том, как и за сколько ученики автошколы получают водительское удостоверение, говорится в сюжете ТСН.Неделя.
Права за взятки
Ежегодно в Украине 400 тысяч человек получают водительские удостоверения. Большинство учеников украинских автошкол признаются – на права они с первого раза экзамены не сдавали, а платили за услугу минимум 600 долларов, иногда даже без уроков в автошколе.
"Общая сумма всего 600 долларов. Я внес 50% процентов суммы, дал фотографии. После чего я был автоматически записан в автошколу, о которой я не имею никакого представления. Ровно через 2 месяца я встретился с посредником снова и дал другую часть суммы", – рассказывает один из тех, кто получил права.
Отдав посреднику из МРЕО все деньги, он без проблем сдал теоретический экзамен: "первые мои два ответа были засчитаны как неверные, а дальше все было верно". А дальше и практический – вождение.
И это при том, что уже год экзамен снимается на видеокамеру, а будущий водитель обязательно должен прокатиться на автодроме и по городу.
"Камера устанавливается в районе лобового стекла и смотрит на меня, на верхнюю часть туловища, руки. Но работу педалями она не фиксирует. Инструктор предупреждает – педалей ногами не касаться, он сам этим занимается. А если нужна подсказка, не надо об этом говорить, инструктор жестами все подсказывает", – рассказывает ТСН.Неделе о схеме сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения один из тех, кто его получил за деньги.
В организации "Права без хабарів" подтверждают, что эта очень хитрая схема отработана и действует по всей стране.
"Она очень прибыльная. В группе из 30 человек, преимущественно, сдают честно всего 2-3 человека. Только 10%", – рассказывают ТСН активисты организации.
Приходят с правами и не знают, куда вставлять ключ
Как правило, решать вопросы будущим водителям помогают в автошколах. Дело в том, что там никто не заинтересован научить.
"Школа не очень заинтересована честно обучать, потому что тогда они будут меньше передавать в сервисный центр. Сервисный центр может забрать у них лицензию. А лицензия – это их хлеб! – рассказывают ТСН.Неделе в "Права без хабарів". – По сути, школы сейчас стали подразделением сервисного центра МВД и должны собирать взятки с учеников... в частности, Львовский сервисный центр в месяц передает вверз 3 млн взяток, которые им несут за водительское удостоверение".
Владелец и преподаватель одной из столичных автошкол – Валерий – работает пять лет, поэтому хорошо знает уровень подготовки будущих водителей. Он рассказывает ТСН.Неделе, как в его школу иногда обращаются украинцы уже с водительскими удостоверениями, но, садясь в автомобиль, они даже не знают, как вставить ключ.
"Так и говорит: "Я ни разу в машине не была!". То есть человек садится в машину, имея водительское удостоверение, и даже не знает, где ключ вставлять", – рассказывает Валерий.
ТСН.Неделя провели эксперимент и попросили опытного автогонщика и преподавателя контраварийного вождения Андрея проинспектировать киевлянку Оксану, которая закончила автошколу и имеет водительское удостоверение. Самое легкое упражнение – объехать все конусы и ни одного не зацепить. Но ... еще на этапе начала движения Оксана допускает несколько существенных ошибок – не пристегнулась, не сняла автомобиль со стояночного тормоза. Дальше – больше. У девушки "путались руки" во время работы с рулем, то есть даже крутить его правильно Оксану в автошколе не научили.
"Проехав первое базовое упражнение могу сказать, что в автошколе вас не научили даже настраивать сиденье, пользоваться педалями ... если бы мы выехали в город, то уже три машины бы сбили. Рано вам в город", – убежден инструктор Андрей.
Второе упражнение – проехать так же, только задним ходом, Оксане также не удается.
"В автошколе я только в ворота заезжала, когда сдавала экзамен, и все. У нас такой змейки не было", – рассказала девушка ТСН.
Инструктор Андрей констатирует, что в компетенции и профессионализме тех, кто учил Оксану водить авто, можно сомневаться. А такие выпускники автошкол, как Оксана, говорит Андрей, ужасная реальность и одна из причин бешенного количества ДТП в Украине.
Нет института подготовки инструкторов
Ежегодно у нас выдают 400 тысяч водительских удостоверений, сейчас работает более 1800 школ, еще больше инструкторов. Но в стране нет института подготовки инструкторов. Их у нас никто не учит! И никто не проверяет.
Чтобы преподавать, нужно иметь лишь немного водительского стажа, сдать теоретический и практический экзамены. Причем последний – точно такой же, как и для обычных автолюбителей. Поэтому инструкторы у нас часто – случайные люди.
"Одна автошкола попросила научить инструкторов. Так вот, из трех один не сумел с первого раза припарковаться в параллельную парковку, один не сумел заехать в гараж задним ходом, а третий, более-менее криво, но все сумел сделать", – рассказывает преподаватель контраварийного вождения Андрей.
Все это – результат хорошо продуманных схем на рынке автошкол, которые позволяют украинцам права иметь, а знания управлять автомобилем – нет.
"По сути, школа выступает посредником между сервисным центром и учеником в возможности получить заветное водительское удостоверение. В школе существует конвейер, и директор говорит: "у нас должно быть как можно больше учеников, которые не сдают самостоятельно, потому что мы зарабатываем на этом средства"", – объясняет владелец автошколы Валерий простую, но действенную схему.
Мужчина зарабатывать таким образом принципиально не захотел.
"Некоторым это не понравилось, что мы приведем учеников, которые готовы и которые будут сдавать экзамен. И давление ощущалось, – говорит Валерий ТСН.Неделе. – Нам начальник сервисного центра даже говорил: "Может, вы уже закроетесь побыстрее, вы уж так всех достали"".
Апогей конфликта между контрольным органом – региональным сервисным центром МВД и школой произошел в прошлом году.
"Нас вызвали на комиссию, где сказали, что через три дня она будет рассматриваться вопрос о прекращении деятельности заведения. И это может быть с каждой автошколой! Только директор автошколы идет в разрез с мнением представителя контролирующего органа, его сразу могут вызвать на комиссию и найти у него какие-либо недостатки", – рассказал Валерий ТСН.Неделе.
Комиссия дала автошколе Валерия 30 дней на исправление сомнительных недостатков, но, не дождавшись установленного срока, взяла и лишила школу аккредитации. Школа пошла в суд и выиграла в первой инстанции.
"Мы впервые в Украине выиграли суд против регионального сервисного центра относительно деятельности автошкол", – отмечает Валерий.
Но судиться обычной автошколе с сервисным центром МВД, дело непростое. Школа уже дошла до Верховного суда. И теперь слово за ним.
Недобросовестных работников наказывают, – МВД
В главном сервисном центре МВД, который выдает водительские удостоверения и аккредитации автошколам, уверяют, что с нарушениями в стенах автошкол активно борются.
"Есть информация, которая доносится, мы ее не покрываем – мы реагируем на нее. Вы знаете сколько задержаний было связано с этим? У нас около 30 работников в этом году наказаны. Мы не можем контролировать каждого. У нас 500 экзаменаторов в Украине", – сообщают в МВД.
В МВД обещают изменить порядок сдачи экзаменов и подтвердили, что институт подготовки и контроля инструкторов за 30 лет так и не создали, и намекнули, что страна купленных водительских удостоверений выгодна всем – инструкторам и автошколам, которые имеют свой процент: инспекторам сервисных центров и обычным украинцам – которые сознательно выбирают, более легкий и более быстрый путь. Только за такое удобство придется расплачиваться нам и нашим детям – смертями и увечьями на дорогах.
Оксана Радионова, Наталья Волосацкая, Александр Ребенчук и Андрей Ветошкин / ТСН Неделя, 1+1