Страна фейковых водителей. В Украине процветают схемы по покупке водительских прав

Права за взятки

"Общая сумма всего 600 долларов. Я внес 50% процентов суммы, дал фотографии. После чего я был автоматически записан в автошколу, о которой я не имею никакого представления. Ровно через 2 месяца я встретился с посредником снова и дал другую часть суммы", – рассказывает один из тех, кто получил права.

"Камера устанавливается в районе лобового стекла и смотрит на меня, на верхнюю часть туловища, руки. Но работу педалями она не фиксирует. Инструктор предупреждает – педалей ногами не касаться, он сам этим занимается. А если нужна подсказка, не надо об этом говорить, инструктор жестами все подсказывает", – рассказывает ТСН.Неделе о схеме сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения один из тех, кто его получил за деньги.

Приходят с правами и не знают, куда вставлять ключ

"Школа не очень заинтересована честно обучать, потому что тогда они будут меньше передавать в сервисный центр. Сервисный центр может забрать у них лицензию. А лицензия – это их хлеб! – рассказывают ТСН.Неделе в "Права без хабарів". – По сути, школы сейчас стали подразделением сервисного центра МВД и должны собирать взятки с учеников... в частности, Львовский сервисный центр в месяц передает вверз 3 млн взяток, которые им несут за водительское удостоверение".

"Так и говорит: "Я ни разу в машине не была!". То есть человек садится в машину, имея водительское удостоверение, и даже не знает, где ключ вставлять", – рассказывает Валерий.

Нет института подготовки инструкторов

"Одна автошкола попросила научить инструкторов. Так вот, из трех один не сумел с первого раза припарковаться в параллельную парковку, один не сумел заехать в гараж задним ходом, а третий, более-менее криво, но все сумел сделать", – рассказывает преподаватель контраварийного вождения Андрей.

"По сути, школа выступает посредником между сервисным центром и учеником в возможности получить заветное водительское удостоверение. В школе существует конвейер, и директор говорит: "у нас должно быть как можно больше учеников, которые не сдают самостоятельно, потому что мы зарабатываем на этом средства"", – объясняет владелец автошколы Валерий простую, но действенную схему.

"Некоторым это не понравилось, что мы приведем учеников, которые готовы и которые будут сдавать экзамен. И давление ощущалось, – говорит Валерий ТСН.Неделе. – Нам начальник сервисного центра даже говорил: "Может, вы уже закроетесь побыстрее, вы уж так всех достали"".

Недобросовестных работников наказывают, – МВД

"Есть информация, которая доносится, мы ее не покрываем – мы реагируем на нее. Вы знаете сколько задержаний было связано с этим? У нас около 30 работников в этом году наказаны. Мы не можем контролировать каждого. У нас 500 экзаменаторов в Украине", – сообщают в МВД.