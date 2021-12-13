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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 13 » 16:48:25

Через Житомир начал курсировать модифицированный поезд сообщением Львов – Бахмут

Вчера, 16:48:25 4053 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Через Житомир начал курсировать модифицированный поезд сообщением Львов – Бахмут

 Через железнодорожную станцию ​​Житомир с 12 декабря начал курсировать поезд №113/114 Бахмут – Львов. Об этом сообщили на сайте "Укрзалізниці".

В транспортной компании поезд называют более удобной модификацией популярного маршрута №141/142 Бахмут – Львов.
 

"Поезд дал новые сообщения для Ровно и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом, что, в свою очередь, обеспечивает новое сообщение между востоком и западом страны", - информирует УЗ.


Из Житомира по-прежнему будет отправляться один поезд, однако в его составе будут прицепные вагоны (№113/114) в Луцк. Поезд будет курсировать в полном составе до Ковеля. Далее поезд разделят на две части: одна (№113/114) поедет во Львов через Луцк, Киверцы, Ровно, Дубно – другая (№141/142) через Владимир-Волынский и Червоноград.

Из Житомира поезд №113/114 будет отправляться в 16:29, приезд в Луцк в 02:45, во Львов – 08:46. Поезд №141/142 прибудет во Львов в 04:48.

Стоимость купе до Луцка, в зависимости от даты, около 400 грн, плацкарт – 186 грн.

Билеты на поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте УЗ в Viber и Telegram.
Тэги: УЗ, железная дорога, Житомир, поезд
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