Через Житомир начал курсировать модифицированный поезд сообщением Львов – Бахмут

Через железнодорожную станцию Житомир с 12 декабря начал курсировать поезд №113/114 Бахмут – Львов. Об этом сообщили на сайте "Укрзалізниці
".
В транспортной компании поезд называют более удобной модификацией популярного маршрута №141/142 Бахмут – Львов.
"Поезд дал новые сообщения для Ровно и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом, что, в свою очередь, обеспечивает новое сообщение между востоком и западом страны", - информирует УЗ.
Из Житомира по-прежнему будет отправляться один поезд, однако в его составе будут прицепные вагоны (№113/114) в Луцк. Поезд будет курсировать в полном составе до Ковеля. Далее поезд разделят на две части: одна (№113/114) поедет во Львов через Луцк, Киверцы, Ровно, Дубно – другая (№141/142) через Владимир-Волынский и Червоноград.
Из Житомира поезд №113/114
будет отправляться в 16:29, приезд в Луцк в 02:45, во Львов – 08:46. Поезд №141/142
прибудет во Львов в 04:48.
Стоимость купе до Луцка, в зависимости от даты, около 400 грн, плацкарт – 186 грн.
Билеты на поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте УЗ в Viber и Telegram.