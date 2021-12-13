«УДАР Віталія Кличка» підтримує вимоги підприємців щодо відтермінування «касових апаратів»

З 1 січня вступить в силу закон про обов’язковість касових апаратів для бізнесу, це призведе до здороження товарів та послуг для всіх людей. «УДАР Віталія Кличка» закликає владу відмовитися від зобов’язання ФОПів використовувати касові апарати з 1 січня 2022 р.
Натомість «УДАР Віталія Кличка» пропонує владі зосередитися на трьох головних напрямках підтримки малого та середнього бізнесу:
- Вдосконалення оподаткування – зменшення фіскального тиску на бізнес;
- Фінансова підтримка – програми кредитування та підтримки малого та середнього бізнесу;
- Впровадження механізмів консультування та підтримки підприємців.
За останні два роки було ухвалено багато таких законів, які звужують права підприємців, здорожують адміністрування податків, збільшують повноваження контролюючих органів і ставки податків. Діалог влади з бізнесом сьогодні практично не відбувається. А в цей час влада приймає наступні рішення, які знищують економіку, знищують можливості для малого та середнього бізнесу, - повідомляють на сторінці
обласного осередку партії у Фейсбук.
Як відомо, минулого року влада відтермінувала на рік введення обов’язкових касових апаратів, що було передбачено в законі-2019 під номерами 128-IX, 129-IX від 20 вересня 2019. З того часу представники малого підприємництва активно протестують проти уведення обов’язкових РРО, що на їхню думку значно ускладнить їхні умови роботи. Позбавлені державної підтримки, триваюча коронакриза зайве додає критичність в ситуації нормального існування дрібних підприємців.
Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»