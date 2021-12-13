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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 13 » 17:26:14

«УДАР Віталія Кличка» підтримує вимоги підприємців щодо відтермінування «касових апаратів»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 17:26:00 699 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«УДАР Віталія Кличка» підтримує вимоги підприємців щодо відтермінування «касових апаратів»

 З 1 січня вступить в силу закон про обов’язковість касових апаратів для бізнесу, це призведе до здороження товарів та послуг для всіх людей. «УДАР Віталія Кличка» закликає владу відмовитися від зобов’язання ФОПів використовувати касові апарати з 1 січня 2022 р.

Натомість «УДАР Віталія Кличка» пропонує владі зосередитися на трьох головних напрямках підтримки малого та середнього бізнесу:
  • Вдосконалення оподаткування – зменшення фіскального тиску на бізнес;
  • Фінансова підтримка – програми кредитування та підтримки малого та середнього бізнесу;
  • Впровадження механізмів консультування та підтримки підприємців.

За останні два роки було ухвалено багато таких законів, які звужують права підприємців, здорожують адміністрування податків, збільшують повноваження контролюючих органів і ставки податків. Діалог влади з бізнесом сьогодні практично не відбувається. А в цей час влада приймає наступні рішення, які знищують економіку, знищують можливості для малого та середнього бізнесу, - повідомляють на сторінці обласного осередку партії у Фейсбук.

Як відомо, минулого року влада відтермінувала на рік введення обов’язкових касових апаратів, що було передбачено в законі-2019 під номерами 128-IX, 129-IX від 20 вересня 2019. З того часу представники малого підприємництва активно протестують проти уведення обов’язкових РРО, що на їхню думку значно ускладнить їхні умови роботи. Позбавлені державної підтримки, триваюча коронакриза зайве додає критичність в ситуації нормального існування дрібних підприємців.

Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 08:56:47, Сегодня [Материал]

вот из за такого популизма у нас нет нормальной экономики и нормальной жизни. Кассовые аппараты должны были бы введены еще лет 20 назад.
Читатель
2 Дмитрий (Читатель)   • 09:47:04, Сегодня [Материал]

Партия "Удар" против кассовых аппаратов. Очень смешно и странно.
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