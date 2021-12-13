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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 13 » 17:45:22

Для житомирских школ закупили более 300 ноутбуков. ФОТО

Вчера, 17:45:07 1126 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для житомирских школ закупили более 300 ноутбуков. ФОТО

 Школы Житомирской городской громады получат 335 ноутбуков. Портативные компьютеры приобрели по национальной программе "Ноутбук каждому учителю" на условиях софинансирования.

70% средств поступило из государственного бюджета, 30% – из местного бюджета, информирует городской совет.

"Мы прекрасно понимаем, что во время пандемии коронавируса не все наши школы могли обеспечить нормальное дистанционное обучение детей. Особенно в те периоды, когда мы попадали в красную зону и наши заведения должны были работать онлайн. Качественное обучение, технические возможности – это очень важно для наших детей и педагогов", – сказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.



Вскоре ноутбуки передадут в 32 житомирские школы.

В общей сложности более 1000 ноутбуков получили 90 учебных заведений Житомирского района на сумму 18 млн 781 тыс. грн.





Фото: ЖГС
Тэги: компьютер, Житомир, школа, ноутбук
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:56:26, Вчера [Материал]

тю
не "закупили", а #боженька дав....
Muz
2 Игорь (Muz)   • 23:06:08, Вчера [Материал]

Знать бы еще параметры этих ноутов, что бы быть уверенным, что они соответствуют той стоимости, которую за них вывалили.
viking62
3 viking (viking62)   • 09:50:55, Сегодня [Материал]

А вы читайте что на самом ноуте написано!))) При чем тут школьники?
Muz
4 Игорь (Muz)   • 13:47:12, Сегодня [Материал]

При том, что ноут учителю нужен для работы с учениками. Особенно в периоды удаленки. И для конференции с несколькими десятками учеников нужен, довольно таки, не слабый ноут.
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