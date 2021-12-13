Для житомирских школ закупили более 300 ноутбуков. ФОТО

Школы Житомирской городской громады получат 335 ноутбуков. Портативные компьютеры приобрели по национальной программе "Ноутбук каждому учителю" на условиях софинансирования.
70% средств поступило из государственного бюджета, 30% – из местного бюджета, информирует городской совет
.
"Мы прекрасно понимаем, что во время пандемии коронавируса не все наши школы могли обеспечить нормальное дистанционное обучение детей. Особенно в те периоды, когда мы попадали в красную зону и наши заведения должны были работать онлайн. Качественное обучение, технические возможности – это очень важно для наших детей и педагогов"
, – сказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Вскоре ноутбуки передадут в 32 житомирские школы.
В общей сложности более 1000 ноутбуков получили 90 учебных заведений Житомирского района на сумму 18 млн 781 тыс. грн.
Фото: ЖГС