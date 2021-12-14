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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 14 » 08:20:03

В Житомире вдоль улицы люди сбрасывают мусор: не хотят платить за вывоз. ВИДЕО

Сегодня, 08:20:03 1450 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире вдоль улицы люди сбрасывают мусор: не хотят платить за вывоз. ВИДЕО

 В Житомире на месте бывшей площадки с контейнерами для мусора на улице Восточной, 33 появилась свалка. Мусор туда сносят жители микрорайона, не заключившие договоры на пользование индивидуальными мусорными контейнерами.

Как сообщает "Суспільне" свалка на месте бывшей контейнерной площадки образовалась после выходных 11-12 декабря. Ранее на улице Восточной стояли шесть мусорных контейнеров, которые наполнялись как местными жителями, так и проезжими.

Согласно городской программе, частный сектор переходит на пользование индивидуальными мусорными контейнерами.
 

"Вывоз мусора здесь происходил каждый день, особенно после выходных. Возле контейнеров всегда был негабаритный мусор, потому что сюда удобно подъехать даже тем, кто живет не в Житомире. Они подъезжали, выгружали сюда даже окна и двери", – сказал руководитель городского управления жилищного хозяйства Андрей Гуменюк.


Часть частных домов перешла на использование индивидуальных мусорных контейнеров.
 

"У каждого будет индивидуальный контейнер. Контейнер предоставляется абсолютно бесплатно (нужно платить за вывоз мусора – ред.). Раз в неделю или два раза, в зависимости от графика, приезжает перевозчик и забирает мусор, – говорит Андрей Гуменюк. – Первого декабря все крупные контейнеры были убраны. К тому же перевозчик посещал окружающие частные домохозяйства и заключил более 100 договоров".


Контейнерная мусорная площадка на улице Восточной была ликвидирована первого декабря, а жителям микрорайона выдали 150 индивидуальных контейнеров.
 

"Мы убрали стационарные контейнеры и выдали людям 120 литровые. Недобросовестные жители продолжают сбрасывать мусор на место контейнерной площадки, несмотря на то, что контейнерной площадки там нет. Есть определенные нормы и определенные штрафы, которые будут использованы в отношении таких людей", – рассказал представитель мусороуборочной компании Вячеслав Белоцкий.


Житомирянин Александр проживает на улице Восточной и пользуется индивидуальным мусорным контейнером.
 

"Этот мусор носят те люди, которые не заключили договор. Большинство мусора носят с переулка и привозят машинами. Первого декабря, как только менеджеры ходили, я сразу заключил соглашение (об использовании индивидуальных контейнеров – ред.). Это выгодно и очень удобно", – сказал Александр Киндор.

 
Тэги: Житомир, мусор, свалка
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Комментариев: 8
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1 Name Surname (viewer)   • 08:39:35, Сегодня [Материал]

Та навіть якщо не заключили договір і вам не видали контейнер, можна просто платити за вивіз сміття, і у визначений день виставити сміття біля будинку в сміттєвих пакетах і його так само заберуть.
RoSSRS
2 Roman (RoSSRS)   • 09:33:38, Сегодня [Материал]

ЖЖ, чи не бажаєте ви поговорити з тими людьми, хто підписав договір, сумлінно виставив контейнер на вулицю у день, який вказаний у договорі і ... все, "Грін Бін" не забрали контейнер, не відповідають на звернення та залишають дзвінки без уваги. Маніпулятивна замітка, представникам "Грін Бін" не вигідно показувати всю правду.
Ответ: Маніпулятивна? Тут навіть не вказана назва компанії. Посил новини - далеко не всі містяни хочуть і можуть жити за правилами соціуму і готові просто викидати сміття з вікна.
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4 Name Surname (viewer)   • 10:45:56, Сегодня [Материал]

У нас міняли день вивозу сміття, може у вас теж змінили і тепер вивіз сміття в інший день неділі.
Читатель
3 Дмитрий (Читатель)   • 09:41:32, Сегодня [Материал]

Стыдно за жителей Житомира. Надо постоянно следить за местами свалок и безжалостно штрафовать нарушителей. Вывоз мусора/ у нас/ 3 раза в неделю в одни и те же часы/ + -/. Есть специальные работники компании, которые вывозят баки от дома к месту , куда подъезжает спецтехника, а потом возвращают баки к дому. Не помешают и камеры наружного наблюдения в проблемных местах. Не мешает иметь специальный номер в мэрии, куда жители могли бы звонить по вопросам различных ситуаций, в т. ч. и по вывозке мусора. Пора жить, как живут во всем цивилизованном мире. Все-таки это Европа, а не бедная Африка.
Ответ: 1580 - номер міського інформаційного центру. туди можна повідомляти і про аварійні ситуації і про міські проблеми.
FED8
5 FED8 (FED8)   • 11:02:33, Сегодня [Материал]

Я предлагаю поставить мусор в смиттевих пакетах возле дома . Как тут один предлагал . Через два часа его разорвут собаки , а еще позже там будет стихийная свалка. А вообще это город кугутов . Засрать все вокруг себя - это в крови . Тут националисты скидуют фото как в россии грязно. У на хуже
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6 Name Surname (viewer)   • 11:26:37, Сегодня [Материал]

Сміття вивозять в конкретний день тижня. Так що собаки сміття не розривають. Але якщо вже така велика проблема, то заключіть договір з ГрінБін чи яка там компанія вивозить сміття на районі, і отримайте свій індивідуальний контейнер.
FED8
7 FED8 (FED8)   • 11:39:28, Сегодня [Материал]

Еще и как разрывают. Выставляют пакеты в 7 а вывозят днем. Договора никто заключать не будет . Кугутня. Им все должны . Привыкли жить на шарика
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 17:08:45, Сегодня [Материал]

Часть людей конечно кугутня и жлобье, но не все такие. Просто есть другая проблема вывоза мусора в частном секторе, и ее частично уже выше озвучивали. Дело в том, что со старта могут мусор вывозить, а потом перестать это делать, а ты все-равно плати. На моей памяти, я уже дважды заставал такую ситуацию. Все красиво заходят, бегут по домам заключать договора, и даже по началу вывозят мусор, а потом испаряются, но бабки с тебя дерут, и бегай доказывай что ты не дурак. А нужно всего лишь урегулировать такие инциденты, и желающих заключать договоры, было бы больше.
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