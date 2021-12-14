В Житомире вдоль улицы люди сбрасывают мусор: не хотят платить за вывоз. ВИДЕО

"Вывоз мусора здесь происходил каждый день, особенно после выходных. Возле контейнеров всегда был негабаритный мусор, потому что сюда удобно подъехать даже тем, кто живет не в Житомире. Они подъезжали, выгружали сюда даже окна и двери", – сказал руководитель городского управления жилищного хозяйства Андрей Гуменюк.

"У каждого будет индивидуальный контейнер. Контейнер предоставляется абсолютно бесплатно (нужно платить за вывоз мусора – ред.). Раз в неделю или два раза, в зависимости от графика, приезжает перевозчик и забирает мусор, – говорит Андрей Гуменюк. – Первого декабря все крупные контейнеры были убраны. К тому же перевозчик посещал окружающие частные домохозяйства и заключил более 100 договоров".

"Мы убрали стационарные контейнеры и выдали людям 120 литровые. Недобросовестные жители продолжают сбрасывать мусор на место контейнерной площадки, несмотря на то, что контейнерной площадки там нет. Есть определенные нормы и определенные штрафы, которые будут использованы в отношении таких людей", – рассказал представитель мусороуборочной компании Вячеслав Белоцкий.

"Этот мусор носят те люди, которые не заключили договор. Большинство мусора носят с переулка и привозят машинами. Первого декабря, как только менеджеры ходили, я сразу заключил соглашение (об использовании индивидуальных контейнеров – ред.). Это выгодно и очень удобно", – сказал Александр Киндор.