За 800 тыс. грн в Житомире отремонтировали сквер: реконструкцию еще двух перенесли на 2022 год. ФОТО

В Житомире обновленные скверы на проспекте Мира и на площади Короленко появятся в следующем году. Денежные средства на эти скверы заложили еще летом 2021 года, они направлялись на избирательные округа, но к работам пока на этих участках не приступали.
Как пояснил в комментарии Житомир инфо
начальник УКС, на разработку двух проектов ушло больше времени, а все заложенные средства перейдут на следующий год.
Еще один сквер, который также планировали отремонтировать – территория на перекрестке ул. М. Грушевского – Княжей Острожских. Этот проект полностью завершен: здесь положили тротуарную плитку, установили скамейки, мусорные баки и сделали освещение. Работы выполнял подрядчик ООО «Полісся Міськбуд». Такая реконструкция обошлась городу более чем в 800 тысяч гривен.
Фото: Житомир инфо
«Первый сквер – на Князев Острожских и Грушевского. На этом объекте уже завершены работы, он готов к вводу в эксплуатацию. По проспекту Мира прошла процедура закупки, был подписан договор с подрядной организацией, с техническим надзором. Планируем в этом году начать подготовительные работы по скверу на площади Короленко. Там проект еще на экспертизе, и в этом году, если успеем на экспертизу, будет объявлен тендер, но объект будет выполняться в следующем году. Планировали завершить эти скверы до конца года, но, к сожалению, средства были выделены в конце лета. Пока была объявлена процедура закупки на изготовление ПКД – это два месяца. Некоторые проекты были сделаны, небольшие объемы – быстрее, а некоторые с таким сроком, потому что были корректировки. Имею в виду, что вносили изменения, депутаты вносили свои предложения в рабочих группах, на совещаниях, и потому некоторые объекты у нас получились в этом году переходными», – рассказывает начальник управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.
23 ноября управление капитального строительства подписало договор на реконструкцию территории с обустройством сквера по адресу проспект Мира, 9
с подрядчиком ООО «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СВІТ БУДІНВЕСТ». Стоимость работ будет составлять 3 млн 150 тысяч гривен.
В тендере указано
, что работы должны были начать 22 ноября 2021 года и завершить до 31 марта 2022 года.
Фото: Житомир инфо