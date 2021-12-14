За 800 тыс. грн в Житомире отремонтировали сквер: реконструкцию еще двух перенесли на 2022 год. ФОТО

«Первый сквер – на Князев Острожских и Грушевского. На этом объекте уже завершены работы, он готов к вводу в эксплуатацию. По проспекту Мира прошла процедура закупки, был подписан договор с подрядной организацией, с техническим надзором. Планируем в этом году начать подготовительные работы по скверу на площади Короленко. Там проект еще на экспертизе, и в этом году, если успеем на экспертизу, будет объявлен тендер, но объект будет выполняться в следующем году. Планировали завершить эти скверы до конца года, но, к сожалению, средства были выделены в конце лета. Пока была объявлена ​​процедура закупки на изготовление ПКД – это два месяца. Некоторые проекты были сделаны, небольшие объемы – быстрее, а некоторые с таким сроком, потому что были корректировки. Имею в виду, что вносили изменения, депутаты вносили свои предложения в рабочих группах, на совещаниях, и потому некоторые объекты у нас получились в этом году переходными», – рассказывает начальник управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.