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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 14 » 09:51:17

Житомирянина, создавшего подпольное казино, могут выпустить под залог 200 тыс. грн

Сегодня, 09:51:17 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянина, создавшего подпольное казино, могут выпустить под залог 200 тыс. грн

 37-летнему житомирянину, подозреваемому в организации незаконного игорного бизнеса, избрали меру пресечения в виде денежного залога в размере 200 тыс. грн. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Королёвский районный суд города Житомира согласился с требованием прокурора применить лицу меру пресечения в виде денежного залога и определил ее сумму - почти 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, мужчина и еще группа жителей Житомира и Бердичевского района подозреваются в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Фигуранты дела обустроили игорное заведение в арендованном помещении одного из жилых домов Бердичева. Действовало нелегальное игорное заведение круглосуточно, в закрытом режиме.

По информации прокуратуры, в среднем ежедневная выручка заведения превышала 50 тыс. грн.
Тэги: игорный бизнес, суд, залог
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