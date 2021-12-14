Житомирянина, создавшего подпольное казино, могут выпустить под залог 200 тыс. грн

37-летнему житомирянину, подозреваемому в организации незаконного игорного бизнеса, избрали меру пресечения в виде денежного залога в размере 200 тыс. грн. Об этом сообщили в областной прокуратуре
.
"Королёвский районный суд города Житомира согласился с требованием прокурора применить лицу меру пресечения в виде денежного залога и определил ее сумму - почти 200 тыс. грн"
, - говорится в сообщении.
Как сообщалось
, мужчина и еще группа жителей Житомира и Бердичевского района подозреваются в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.
Фигуранты дела обустроили игорное заведение в арендованном помещении одного из жилых домов Бердичева. Действовало нелегальное игорное заведение круглосуточно, в закрытом режиме.
По информации прокуратуры, в среднем ежедневная выручка заведения превышала 50 тыс. грн.