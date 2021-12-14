Реклама новорічних акцій на LED-екранах у Житомирі: потужний старт сезонних розпродажів

У наближенні новорічних свят можна сміливо заявити про себе або нагадати лояльним клієнтам про найкращу цінову пропозицію товару, що користується високим попитом. Найбільш вдалим використанням рекламного бюджету буде розміщення новорічної реклами на вуличних LED-екранах.
Передноворічний ажіотаж у продажах: переможе найсильніший
З початком грудня повітря наповнюється ароматом новорічних свят. Бізнес стрепенувся у передчутті надприбутку за рахунок грандіозних акцій, розпродажів та подарункового ажіотажу. Навколо зарясніли рекламні постери з інформацією про знижки та найкращі пропозиції. Все злилося в суцільну різнокольорову какофонію.
Як не загубитися у цьому яскравому розмаїтті? Як виділити свій товар та показати, що він — найкращий, чудової якості та за найвигіднішою ціною? Залучайте клієнтів до ваших новорічних розпродажів за допомогою сучасних маркетингових інструментів разом із KRAN advertising agency
.
Новорічні акції на LED-екранах
Найкращим рішенням у сфері рекламних технологій є реклама на сучасних LED-екранах в Житомирі
. Вони встановлені у найбільш вигідних локаціях:
- вул. Жуйка, 3 — в'їзд у місто.
- вул. Жуйка, 3 — виїзд із міста.
- вул. І. Мазепи, 112/76 (перехрестя вул. І. Мазепи та вул. М. Грушевського).
Зараз, коли попит на товари зростає природним чином, настає чудовий час для маркетингової активності разом із РА KRAN. Тому, що ми надаємо рекламу на LED-екранах, яка не має аналогів щодо ефективності, ось чому:
- Екрани розташовані у напрямку руху транспорту в сторону найбільших ТРЦ (ГЛОБАЛ, МЕТРО), куди потенційні клієнти вирушають у пошуках подарунків. Саме час спрацювати на випередження, привернути увагу до свого товару та бренду.
- Рекламу на екранах добре видно як пішоходам, так і водіям та пасажирам громадського та особистого транспорту — максимальне охоплення, ніхто не залишиться без уваги.
- Рекламу на LED-екранах помітно в темний час доби, що особливо важливо сьогодні, коли на вулиці темніє дуже рано та інша зовнішня реклама стає непомітною.
- Левова частка населення проходить повз LED-екрани, що забезпечує максимальне охоплення населення міста та передмістя.
Все, що вам потрібно зробити, це зателефонувати нам або завітати до офісу. Разом виберемо локацію, підготуємо рекламний месседж та негайно запустимо його, щоб не проґавити жодного потенційного клієнта. Сьогодні зробити це особливо вигідно, тому що для всіх клієнтів KRAN діє акція «Назустріч бізнесу. 1 = 2». За її умовами, при замовленні реклами на одному LED-екрані ви отримуєте рекламу на другому в подарунок, акція діє лише до 31 грудня 2021 року
.
LED-екрани в Житомирі
працюють по 15 годин на добу у режимі безперервної трансляції. Ваше відео транслюватиметься в режимі з 7.00 до 22.00, 7 днів на тиждень. Кожен відеоролик з'явиться на екрані по 100 разів на день, що не менше 2000 разів на місяць. За такої частоти, ми очікуємо на зростання популярності ваших товарів, високу ефективність новорічних акцій і нереально круті показники продажів за підсумками року.
Все, чого хоче команда KRAN advertising agency — це найкраще освоєння рекламного бюджету та ваше задоволення від результатів. Все це реально та можливо, якщо діяти в тандемі. Запрошуємо до співпраці компанії Житомира. Акція РА KRAN «Назустріч бізнесу. 1=2» — це наш внесок у процвітання вашого бізнесу та ефектний фінал 2021 року. До зустрічі!
098 546 46 23
073 546 46 23
kran.agency
instagram.com/kranagency
facebook.com/kranagency