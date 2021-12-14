В Житомире из-за ДТП образовался километровый затор. ФОТО

В Житомире утром 14 декабря на улице Жуйко произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два внедорожника.
Об этом сообщает сайт Житомир.info
со ссылкой на очевидцев происшествия.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция.
Фото от очевидцев
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что инспекторы оформляют протоколы на обоих водителей. Водитель автомобиля Toyota (авто черного цвета) предложил оформить ДТП по "европротоколу", однако водитель другого автомобиля не согласилась. Все обстоятельства ДТП будут выяснять суд, куда будут переданы административные материалы.
В результате ДТП образовался километровый затор: автомобили стоят от стелы "Житомир" до перекрестка улиц Большой Бердичевской и Жуйко.