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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 14 » 11:11:36

Полиция проверяет информацию о заминировании кафе в ТРЦ «Глобал»

Сегодня, 11:11:36 411 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция проверяет информацию о заминировании кафе в ТРЦ «Глобал»

 В Житомире полицейские проверяют информацию о заминировании торгового центра "Глобал". Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Отмечается, что около 9 утра на электронную почту одного из заведений питания, размещенного в ТРЦ, поступило сообщение о заминировании.

К месту расположения сразу выехали и работают полицейские следственно-оперативной группы Житомирского райуправления, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других структур.

Доступ к зданию временно ограничен.

Специалисты взрывотехнической службы после эвакуации посетителей тщательно обследуют помещение.
Тэги: заминирование, Житомир, ТРЦ Глобал, кафе
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