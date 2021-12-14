Полиция проверяет информацию о заминировании кафе в ТРЦ «Глобал»

В Житомире полицейские проверяют информацию о заминировании торгового центра "Глобал". Об этом сообщает полиция Житомирской области
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Отмечается, что около 9 утра на электронную почту одного из заведений питания, размещенного в ТРЦ, поступило сообщение о заминировании.
К месту расположения сразу выехали и работают полицейские следственно-оперативной группы Житомирского райуправления, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других структур.
Доступ к зданию временно ограничен.
Специалисты взрывотехнической службы после эвакуации посетителей тщательно обследуют помещение.