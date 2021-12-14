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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 14 » 11:41:22

В Житомире начали украшать главную новогоднюю елку. ФОТО

Сегодня, 11:41:22 837 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали украшать главную новогоднюю елку. ФОТО

 14 декабря в Житомире коммунальщики начали украшать разноцветными шарами главную новогоднюю елку города.

В этом году, как и в прошлом, было принято решение не устанавливать отдельную елку, а украсить ту, что растет на улице Михайловской.

Открытие главной новогодней елки Житомира состоится 19 декабря в 17:00.

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Фото: ЖГС
Тэги: новогодняя елка, Житомир
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