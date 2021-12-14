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2021
»
Декабрь
»
14
»
11:41:22
В Житомире начали украшать главную новогоднюю елку. ФОТО
Сегодня, 11:41:22
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14 декабря в Житомире коммунальщики начали украшать разноцветными шарами главную новогоднюю елку города.
В этом году, как и в прошлом, было принято решение не устанавливать отдельную елку, а украсить ту, что растет на улице Михайловской.
Открытие главной новогодней елки Житомира состоится 19 декабря в 17:00.
Как Житомир будет праздновать Рождество и Новый год – читайте
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Фото: ЖГС
Тэги:
новогодняя елка
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