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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 14 » 12:47:27

Как подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию: пошаговая инструкция

Сегодня, 12:47:27 669 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию: пошаговая инструкция

 С 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка» с выплатой по 1000 гривен всем полностью вакцинированным украинцам. Чтобы успеть получить выплату на I этапе, подать заявление в приложении Дія нужно до 29 декабря.
 

Как получить выплату

 
  • Оформите специальную карту єПідтримка в приложении банка или офлайн-отделении.
  • Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь в нем.
  • Убедитесь, что у вас есть «зеленый» сертификат COVID.
  • Зайдите в раздел Услуги.
  • Найдите услугу єПідтримка.
  • Выберите для выплаты карту єПідтримка.
  • Ожидайте зачисление денег от Минэкономики.

Банки-партнеры: А-Банк, Альфа-Банк, Mono, ПриватБанк, Укргазбанк.
 
 

Где я могу потратить 1000 гривен

 
  • Железнодорожные билеты в пределах Украины.
  • Авиабилеты в пределах Украины.
  • Кинотеатры.
  • Театры.
  • Музеи.
  • Выставочные центры.
  • Концерты.
  • Спортзалы.
  • Книжные магазины.

Обратите внимание: оплата пройдет, если вы приобретете услуги или товары у бизнеса, чей МСС-код принял Кабмин. Оплата не производится, если бизнес зарегистрирован в другой категории. К примеру, вы можете приобрести книги в книжном магазине, но не можете приобрести их в продуктовом или на заправке.

На растрату 1000 грн есть 4 месяца с момента их зачисления на карту. В случае, если к концу срока (4 месяца со дня получения средств) на специальной карточке останутся неизрасходованные средства, они вернутся в государственный бюджет. Детали на сайте єПідтримка.
Тэги: єПідтримка, Дія, вакцинация, 1000 гривен
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:34:26, Сегодня [Материал]

Государство как будто бы даёт вам тысячу .но денег вы живых не получаете. а можете показать её в додатке Дия в кинотеатрах . спортивных залах. магазинах книг,по перечню который составило Правительство Ук. А эти организации тоже не получат живых денег. А вынуждены будут обслужить вас бесплатно. это Гениальный Коломойский
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:17:47, Сегодня [Материал]

шозабред?
для бизнеса эта карточка и оплата с неё ничем не отличаюцца от любой другой виртуалки.
предложений обналичить с дисконтом 15-20% уже полно....
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 15:08:51, Сегодня [Материал]

Спробуйте вже сьогодні (упродовж дня) замовити картку єПідтримка у мобільному банку Приват24!
Для цього:
1. Оновіть додаток «Приват24» через App Store, Google Play чи AppGallery.
2. У Приват24 скористайтеся меню «Гаманець» → «Додати».
3. Виберіть картку єПідтримка.
4. Підтвердіть оформлення.
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