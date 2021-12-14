Как подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию: пошаговая инструкция

С 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка» с выплатой по 1000 гривен всем полностью вакцинированным украинцам. Чтобы успеть получить выплату на I этапе, подать заявление в приложении Дія нужно до 29 декабря.
Как получить выплату
Оформите специальную карту єПідтримка в приложении банка или офлайн-отделении.
Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь в нем.
Убедитесь, что у вас есть «зеленый» сертификат COVID.
Обратите внимание: оплата пройдет, если вы приобретете услуги или товары у бизнеса, чей МСС-код принял Кабмин. Оплата не производится, если бизнес зарегистрирован в другой категории. К примеру, вы можете приобрести книги в книжном магазине, но не можете приобрести их в продуктовом или на заправке.
На растрату 1000 грн есть 4 месяца с момента их зачисления на карту. В случае, если к концу срока (4 месяца со дня получения средств) на специальной карточке останутся неизрасходованные средства, они вернутся в государственный бюджет. Детали на сайте єПідтримка.