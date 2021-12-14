В житомирском McDonald's не обнаружили взрывчатку: полиция ищет «шутника». ФОТО

14 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании ресторана McDonald's в Житомире. На месте происшествия работали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
Была проведена эвакуация около трех десятков человек. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
"По состоянию на 12:00 обследование завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины", - информирует полиция.
В настоящее время полицейские работают над розыском автора электронного сообщения. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются на срок от 2 до 6 лет.
Фото: полиция