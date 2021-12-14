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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 14 » 13:23:42

В житомирском McDonald's не обнаружили взрывчатку: полиция ищет «шутника». ФОТО

Сегодня, 13:23:42 492 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском McDonald's не обнаружили взрывчатку: полиция ищет «шутника». ФОТО

 14 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании ресторана McDonald's в Житомире. На месте происшествия работали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

Была проведена эвакуация около трех десятков человек. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
 

"По состоянию на 12:00 обследование завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины", - информирует полиция.


В настоящее время полицейские работают над розыском автора электронного сообщения. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются на срок от 2 до 6 лет.





Фото: полиция
Тэги: заминирование, McDonald's, Житомир
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:10:53, Сегодня [Материал]

Это ненормально ежедневно минировать бизнес. Во вторых вы травмируете население.
kozyberda79
2 Наталия (kozyberda79)   • 14:41:47, Сегодня [Материал]

Это вошло уже в привычку этого шизофреника минировать Глобал, когда его найдут уже. А он сидит козел и радуется новым новостям, как люди бегают туда сюда.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:19:44, Сегодня [Материал]

полицаи традиционно паркуюцца наплевав на ПДД....
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