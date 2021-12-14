У Романівській громаді на Житомирщині депутати «Нашого краю» вшанували загиблих на ЧАЕС
У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Романові Житомирської області відбулись урочисті заходи.
Представники «Нашого краю» – секретар селищної ради Юрій Чумаченко та заступник селищного голови Василь Ходюк – вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку «Дзвін Чорнобиля».
«Принести квіти до пам’ятника, взяти участь у мітингу, присвяченому цим мужнім людям, – найменше, що ми можемо зробити цього дня, щоб висловити свою вдячність та пошану ліквідаторам Чорнобильської катастрофи»
, - зазначив Василь Ходюк.
Він також наголосив, що ліквідатори це – герої, які врятували світ. «Ми та наші нащадки мають бути вдячні за цей подвиг. А людству треба бути обережними, щоб така трагедія не повторилася ніколи»
, - додав партієць.
Пресслужба партії «Наш край»