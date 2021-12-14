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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 14 » 15:43:39

У Романівській громаді на Житомирщині депутати «Нашого краю» вшанували загиблих на ЧАЕС   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 15:43:39 219 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Романівській громаді на Житомирщині депутати «Нашого краю» вшанували загиблих на ЧАЕС

 У Романівській громаді на Житомирщині депутати «Нашого краю» вшанували загиблих на ЧАЕС

У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Романові Житомирської області відбулись урочисті заходи.
 
Представники «Нашого краю» – секретар селищної ради Юрій Чумаченко та заступник селищного голови Василь Ходюк – вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку «Дзвін Чорнобиля».

«Принести квіти до пам’ятника, взяти участь у  мітингу, присвяченому цим мужнім людям, – найменше, що ми можемо зробити цього дня, щоб  висловити свою вдячність та пошану ліквідаторам Чорнобильської катастрофи», - зазначив Василь Ходюк.

Він також наголосив, що ліквідатори це – герої, які врятували світ. «Ми та наші нащадки мають бути вдячні за цей подвиг. А людству треба бути обережними, щоб така трагедія не повторилася ніколи», - додав партієць. 

Пресслужба партії «Наш край»
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