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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 14 » 16:48:46

На Житомирщине во время установки сломалась пополам новогодняя елка. ФОТО

Сегодня, 16:48:46 516 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине во время установки сломалась пополам новогодняя елка. ФОТО

 В Житомирской области во время транспортировки новогодней елки порвали интернет-провода и оставили несколько населенных пунктов без доступа в сеть. При установке елки произошел еще один казус: дерево сломалось пополам.

Как сообщает сайт "Твій Романів", елку везли из села Булдичев в поселок Романов.

“При доставке елка зацепила ветками и оборвала интернет-кабели Вест-Нетворк на столбах в Романовке и в Корчевке. Провайдер отметил, что дерево оборвало оптоволоконную связь, нанеся немалый ущерб и оставив без интернета несколько населенных пунктов”, – говорится в сообщении.

Елку начали устанавливать на площади Единства в Романове 14 декабря. При натягивании тросов елка переломилась пополам. Верхушка, на которой в тот момент находился арборист, свалилась вниз.
 

“Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда хорошо поцарапал лицо и получил ушиб”, – рассказал сайту арборист Александр Выговский.


В поселковом совете решают, как срочно найти замену новогодней красавице. Праздник открытия запланирован на 19 декабря.



Фото: Твій Романів
Тэги: Романов, Житомирщина, новогодняя елка
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