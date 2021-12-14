На Житомирщине во время установки сломалась пополам новогодняя елка. ФОТО

В Житомирской области во время транспортировки новогодней елки порвали интернет-провода и оставили несколько населенных пунктов без доступа в сеть. При установке елки произошел еще один казус: дерево сломалось пополам.
Как сообщает сайт "Твій Романів
", елку везли из села Булдичев в поселок Романов.
“При доставке елка зацепила ветками и оборвала интернет-кабели Вест-Нетворк на столбах в Романовке и в Корчевке. Провайдер отметил, что дерево оборвало оптоволоконную связь, нанеся немалый ущерб и оставив без интернета несколько населенных пунктов”
, – говорится в сообщении.
Елку начали устанавливать на площади Единства в Романове 14 декабря. При натягивании тросов елка переломилась пополам. Верхушка, на которой в тот момент находился арборист, свалилась вниз.
“Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда хорошо поцарапал лицо и получил ушиб”, – рассказал сайту арборист Александр Выговский.
В поселковом совете решают, как срочно найти замену новогодней красавице. Праздник открытия запланирован на 19 декабря.
Фото: Твій Романів