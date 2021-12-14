Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 14 Декабря 2021    18:50:01
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 14 » 17:33:10

Житомир почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. ФОТО

Сегодня, 17:33:10 169 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомир почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. ФОТО

 14 декабря в Житомире почтили память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, возложив цветы к памятным знакам.

Традиционно мероприятия начались с возложения цветов к мемориальной доске Г.А. Готовчица и мемориальному памятнику работникам органов внутренних дел – жертвам Чернобыля.

Продолжились мероприятия митингом у памятного знака «Черная боль», затем возложением цветов к памятному знаку «Пожарным, спасшим мир».

Участие в мероприятии приняли общественные организации, духовенство, общественность, власть Житомира и области.
 

Справка


14 декабря в Украине определен Днем чествования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС – людей, которые ценой своей жизни и здоровья смогли преодолеть страшную трагедию XX века. Данная памятная дата была утверждена Указом Президента Украины от 10 ноября 2006 года. Именно 14 декабря официально сообщили о завершении строительства саркофага над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС.

На территории Житомирщины по состоянию на 1 января 2021 года проживает 233,8 тыс. пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС или 19% от общей численности населения области, в том числе: 50,4 тыс. пострадавших детей, 255 из которых имеют инвалидность связанную с последствиями аварии на ЧАЭС; 6,9 тыс. участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.




























 

Фото: ЖГС
Тэги: ликвидаторы, авария на ЧАЭС, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus