Житомир почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. ФОТО

14 декабря в Житомире почтили память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, возложив цветы к памятным знакам.
Традиционно мероприятия начались с возложения цветов к мемориальной доске Г.А. Готовчица и мемориальному памятнику работникам органов внутренних дел – жертвам Чернобыля.
Продолжились мероприятия митингом у памятного знака «Черная боль», затем возложением цветов к памятному знаку «Пожарным, спасшим мир».
Участие в мероприятии приняли общественные организации, духовенство, общественность, власть Житомира и области.
Справка
14 декабря в Украине определен Днем чествования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС – людей, которые ценой своей жизни и здоровья смогли преодолеть страшную трагедию XX века. Данная памятная дата была утверждена Указом Президента Украины от 10 ноября 2006 года. Именно 14 декабря официально сообщили о завершении строительства саркофага над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС.
На территории Житомирщины по состоянию на 1 января 2021 года проживает 233,8 тыс. пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС или 19% от общей численности населения области, в том числе: 50,4 тыс. пострадавших детей, 255 из которых имеют инвалидность связанную с последствиями аварии на ЧАЭС; 6,9 тыс. участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Фото: ЖГС