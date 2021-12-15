Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16 Декабря 2021    02:29:00
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Декабрь » 15 » 08:33:28

В зале житомирского драмтеатра температура не превышает 15 градусов: на полноценное отопление нет средств

Вчера, 08:33:28 1240 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В зале житомирского драмтеатра температура не превышает 15 градусов: на полноценное отопление нет средств

 Из-за нехватки денег для приобретения газа помещения Житомирского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги отапливают почасово. В зрительном зале температура воздуха не превышает 15 градусов.

Помещение в сутки отапливается всего восемь часов и этого недостаточно. Об этом в комментарии suspilne.media рассказал заместитель директора театра Александр Шкарупа.
 

"В зале холодно, потому что не успевает прогреться, – говорит Александр Шкарупа. – Надо постоянно отапливать, а то прогрели 8–10 часов, все опять остыло и так каждый день. Если начнем отапливать и использовать тот объем газа, то просто через неделю его выжжем и его совсем не будет".


Депутаты областного совета в конце 2020 года выделили из бюджета деньги на приобретение газа для театра и филармонии из расчета около пяти гривен за один кубический метр. Оба заведения не являются бюджетными организациями на 100%. Поэтому закупка газа происходит по рыночной цене.
 

"В настоящее время стоимость газа составляет почти 38 гривен за кубический метр, – говорит Александр Шкарупа. – Объем средств остался на уровне 2020 года – начала 2021 года, а количество газа, которое нам выделили, уменьшается и уменьшается".


Подобная ситуация сложилась и в Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера. Один кубический метр газа для филармонии стоит около 38 гривен.
 

"У нас очень тяжелое экономическое положение, потому что мы не на 100% бюджетная организация, – говорит юрист областной филармонии Алексей Быков. – Мы не имели возможности заключить с газовой компанией договор на поставку природного газа по льготной цене в соответствии с меморандумом, который был подписан между властью и газоснабжающими компаниями".


Во время репетиций помещение филармонии отапливается частично.
 

"Мы прикручиваем газ, когда у нас идут репетиции, когда у нас будни, – говорит Алексей Быков. – Когда идут спектакли, концерты, то мы для наших зрителей отапливаем в полной мере".


Для разрешения ситуации облсовет будет обращаться в Кабмин. Если ситуация не изменится, на финансирование учреждений культуры придется искать деньги в областном бюджете.
Тэги: отопление, филармония, газ, театр
Новости партнеров
Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:45:57, Вчера [Материал]

Оба заведения не являются бюджетными организациями на 100%

красавчики.....
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:07:48, Вчера [Материал]

А кто украл Драмтеатр? Кто спиввласнык? Ану раскажи? Я кстати и не удивлюсь . Там рядом Синагога...30 лет ремонтируют. Может они с ДрамТеатра синагогу хотят сделать?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:02:06, Вчера [Материал]

А у Сухомлина ва кабинете сколько градусов? Чиновники в Горисполкоме ходят в одежде с коротким рукавом. Куда идут наши налоги? Но не на драмтеатр это точно. Выгнать депутатов на газовый Майдан невозможно.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:03:14, Вчера [Материал]

Будет прикольно увидеть на газовом Майдане любимых Артистов.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 14:41:05, Вчера [Материал]

Почему не полностью бюджетное помещение должно получать бюджетные льготы? Почему за бюджетные деньги его "реконструируют" за народные деньги? Почему, когда дело было с аэропортом, он не мог попасть в гос. программу, потому что полоса принадлежала частнику, и ее потом пришлось передать гос-ву, а вот когда дело зашло до драмтеатра, то уже никто и не ставит условие возврата помещения в 100% собственность гос-ва. Куда смотрят контролирующие органы, когда деньги налогоплательщиков по сути выделяют на чей-то частный бизнес?
Житич
6 Василий (Житич)   • 17:19:37, Вчера [Материал]

Если бы там температура была +15, то никто не поднял бы этот вопрос.Реально там +8, +10.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus