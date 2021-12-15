В зале житомирского драмтеатра температура не превышает 15 градусов: на полноценное отопление нет средств

"В зале холодно, потому что не успевает прогреться, – говорит Александр Шкарупа. – Надо постоянно отапливать, а то прогрели 8–10 часов, все опять остыло и так каждый день. Если начнем отапливать и использовать тот объем газа, то просто через неделю его выжжем и его совсем не будет".
"В настоящее время стоимость газа составляет почти 38 гривен за кубический метр, – говорит Александр Шкарупа. – Объем средств остался на уровне 2020 года – начала 2021 года, а количество газа, которое нам выделили, уменьшается и уменьшается".
"У нас очень тяжелое экономическое положение, потому что мы не на 100% бюджетная организация, – говорит юрист областной филармонии Алексей Быков. – Мы не имели возможности заключить с газовой компанией договор на поставку природного газа по льготной цене в соответствии с меморандумом, который был подписан между властью и газоснабжающими компаниями".
"Мы прикручиваем газ, когда у нас идут репетиции, когда у нас будни, – говорит Алексей Быков. – Когда идут спектакли, концерты, то мы для наших зрителей отапливаем в полной мере".