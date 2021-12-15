Арсеній Пушкаренко: 95-та бригада – еліта та гордість нашої армії!

«Сьогодні наші герої боронять Державу. Це подвиг. Адже саме завдяки їхній мужності та самопожертві ми живемо у мирних містах України. Ми, народні депутати України, в свою чергу, докладаємо всіх зусиль для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним для виконання бойових завдань», – зазначає народний депутат України Арсеній Пушкаренко.