Арсеній Пушкаренко: 95-та бригада – еліта та гордість нашої армії!

Славетна 95-та окрема десантно-штурмова бригада 12 грудня відзначила свою 29 річницю. Народні депутати України з Житомирщини від партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко та Герой України Ігор Герасименко привітали військовослужбовців зі святом безпосередньо в зоні ООС.
Бойовий шлях в АТО
З березня 2014 року військовослужбовці 95 окремої аеромобільної бригади стали на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України від зовнішньої агресії.
Особовий склад приймав участь у звільненні міст Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ та інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Понад 150 військовослужбовців частини є кавалерами ордену «За мужність» та понад 50 – лицарями ордену «Богдана Хмельницького».
Більше ніж 70 військовослужбовців нагороджені медаллю «Захисник Вітчизни», а 7 отримали відзнаку «Іменна вогнепальна зброя».
Весь бойових шлях бригади – це прояв мужності та звитяги.
Наприклад, на початку серпня 2014 року воїни 95-ки здійснили рейд по тилам ворога. Вони прорвали лінію оборони сепаратистів, здійснили марш до Маріуполя, повернулися вздовж кордону, звільнили декілька населених пунктів, знищили кілька російських артилерійських батальйонів, які перебували вже на українській стороні кордону, вилучили їхню зброю та устаткування, російські танки та вивели з оточення близько 4 тисяч воїнів Збройних Сил України та добровольців.
Окремо необхідно згадати бої за донецьке летовище – Донецький аеропорт ім.Прокоф’єва та участь у боях за Дебальцево. Саме підрозділи десантно-штурмових сил утримували «коридор» під час виводу підрозділів АТО з району виконання завдань у Дебальцево.
Завдяки їм ми живемо у мирних містах
Щоб привітати 95-ту бригаду з 29-ою річницею від Дня створення, народні депутати від Житомирщини Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко та Ігор Герасименко поїхали в зону ООС. Звісно, завітали вони на свято не з пустими руками, передавши воїнам необхідне.
Фото: Народні депутати України Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко та Герой України Ігор Герасименко біля бойового прапора бригади
Зустріч була дуже теплою, оскільки Ігор Герасименко до обрання народним депутатом проходив службу саме в 95-ці на посаді командира 1-го батальйону. І багато з його бойових побратимів продовжує захищати Україну в лавах бригади.
Фото: Народний депутат Ігор Герасименко з бойовими побратимами.
«Сьогодні наші герої боронять Державу. Це подвиг. Адже саме завдяки їхній мужності та самопожертві ми живемо у мирних містах України. Ми, народні депутати України, в свою чергу, докладаємо всіх зусиль для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним для виконання бойових завдань», – зазначає народний депутат України Арсеній Пушкаренко.
Арсеній Пушкаренко вітає десантників із Днем створення бригади
Турбота про захисників і ветеранів – пріоритет держави
Забезпечення прав і гарантій для захисників, ветеранів війни, сімей загиблих воїнів, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави – ключовий пріоритет Президента Володимира Зеленського та команди партії «Слуга Народу».
Фото: Воїни 95-ї десантно-штурмової бригади в зоні проведення ООС
Проєкт Держбюджету на 2022 рік передбачає значне зростання різних соціальних виплат. Зокрема, буде індексація пенсій військовим, підвищення виплат «чорнобильцям» та людям з інвалідністю. Збільшується і фінансування. Так, на сектор безпеки й оборони України заплановано 5,95 % від ВВП, а це 319,4 мільярдів гривень. На грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників підуть 71,2 мільярди гривень. А це на 10,9 мільярдів гривень більше, ніж у 2021 році! Ще 32,9 мільярдів гривень передбачено на програму розвитку озброєння та військової техніки.
Особливу увагу влада приділяє ветеранському бізнесу. Мінветеранів розпочало обговорення з експертами способів підтримки колишніх військових, аби вони могли відкрити свою власну справу.
Отримання житла – один із пунктів масштабної програми соціальної підтримки ветеранів. У бюджеті на наступний рік на потреби Мінветеранів виділено 5,5 мільярдів гривень. Більша частина цих коштів буде спрямована на придбання житла військовослужбовцям із відповідним статусом.
Іван Юр’єв