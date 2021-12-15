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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 15 » 15:04:10

Малинські «ударівці» відвезли допомогу дітям з інвалідністю   ПОЛІТИКА  

Вчера, 15:04:35 415 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Малинські «ударівці» відвезли допомогу дітям з інвалідністю

 Малинський осередок партії «УДАР Віталія Кличка» передав допомогу вихованцям Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради. Допомогу отримали діти з інвалідністю. Впродовж місяця у Малині тривала акція «Збери макулатуру – допоможи дітям», до якої приєднались партійці.

«Ми збирали макулатуру, долучили багатьох підприємців та небайдужих, назбирали майже 2 тонни паперу,  передали його ініціаторам, а на виручені кошти організатори закупили ліки,  солодощі,  підгузки, паперові рушники та інші необхідні засоби гігієни для дітей. Щиро дякуємо нашим волонтерам – родині Маркевичів, які організували таку благодійну акцію та школярам і підприємцям, які приєдналися. Також сюрпризом для діток стали льодяники, які виготовила наш волонтер і кондитер Надія Харченко. До Дня святого Миколая ми плануємо сюрпризи й для інших діток, які дуже чекають див та подарунків», - розповіла Юлія Гданська, голова виконкому Малинської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».

Команда Малинського осередку партії «УДАР Віталія Кличка» не вперше допомагає вихованцям Потіївського навчально-реабілітаційного центру.  «УДАРівці» закликають усіх небайдужих допомагати дітям, які перебувають у скрутних життєвих обставинах.

Пресслужба партії  «УДАР Віталія Кличка»
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