Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Ссора из-за оплаты коммуналки завершилась убийством: житель Бердичева проведет 10 лет в тюрьме - 15 Декабря 2021