Ссора из-за оплаты коммуналки завершилась убийством: житель Бердичева проведет 10 лет в тюрьме

В Житомирской области к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который во время ссоры убил сожительницу. Инцидент произошел в августе 2021 года в Бердичеве.
По информации прокуратуры
, 49-летний житель Бердичева вместе со своей сожительницей употребляли алкогольные напитки в ее квартире. Между ними, хорошо "подогретыми" спиртным, возник спор о том, кто будет платить долг за коммунальные услуги.
"Чтобы доказать свою правоту, осужденный схватил раскладной нож, которым нанес 44-летней женщине несколько ударов, в том числе по шее. От полученных ран она умерла"
, - сообщила областная прокуратура.
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговором Бердичевского горрайонного суда он приговорен к 10 годам лишения свободы.
Со времени раскрытия преступления и до вступления приговора в законную силу лицо будет находиться под стражей.