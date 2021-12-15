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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 15 » 16:16:35

Ссора из-за оплаты коммуналки завершилась убийством: житель Бердичева проведет 10 лет в тюрьме

Вчера, 16:16:35 639 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ссора из-за оплаты коммуналки завершилась убийством: житель Бердичева проведет 10 лет в тюрьме

 В Житомирской области к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который во время ссоры убил сожительницу. Инцидент произошел в августе 2021 года в Бердичеве.

По информации прокуратуры, 49-летний житель Бердичева вместе со своей сожительницей употребляли алкогольные напитки в ее квартире. Между ними, хорошо "подогретыми" спиртным, возник спор о том, кто будет платить долг за коммунальные услуги.

"Чтобы доказать свою правоту, осужденный схватил раскладной нож, которым нанес 44-летней женщине несколько ударов, в том числе по шее. От полученных ран она умерла", - сообщила областная прокуратура.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговором Бердичевского горрайонного суда он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Со времени раскрытия преступления и до вступления приговора в законную силу лицо будет находиться под стражей.
Тэги: приговор, убийство, суд
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